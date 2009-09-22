بازگشت دو بازیکن فصل گذشته شاهین بوشهر به جمع شاگردان یاوری

مهرزاد رئیسی نژاد روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر ضمن اعلام این خبر افزود: مصطفی نجمی زاده و یاسر میرفندرسکی با نظر مثبت محمود یاوری سرمربی شاهین به این تیم باز خواهند گشت.

وی اظهار داشت: این دو بازیکن فصل گذشته نقش بسزایی در صعود شاهین به لیگ برتر داشتند.

مدیر اجرایی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی گفت: مدیریت باشگاه جهت موفقیت تیم تمام خواسته های سرمربی را تا حد ممکن اجرایی خواهد کرد.

مصطفی نجمی زاده سال گذشته با شماره 20 و یاسر میرفندرسکی با شماره 13 برای شاهین بوشهر بازی می کردند.