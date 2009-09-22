ساحل نشینان گلستان برای اشتغال نیاز به زیرساختهای مناسب دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی ظهر سه شنبه در جمع یگان حفاظت شیلات استان افزود: شایسته است مسئولان استان به ویژه مسئولان قضایی وانتظامی تعامل و توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند تا با مشارکت بیشتر ساحل نشینان در پیشگیری از صید غیرمسئولانه و در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز منابع خدادای را بیش از پیش حفظ و برای آیندگان نگهداری کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به رشد نرخ بیکاری جوانان ساحل نشین از سوی مسئولان استان به رفع کمبودهای زیرساختی برای اشتغال آنان توجه بیشتری صورت گیرد تا فشار وارد بر دریا کمتر شود.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به ضرورت حفاظت از منابع خدادادی و در راستای اصلاح فرهنگ استفاده از منابع آبزی و حفاظت از این منابع ارزشمند الهی، باید توصیه ها و آموزشهای لازم از طریق علما وروحانیون جدی گرفته شود.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: باید با عده بسیار کمی که برای نابودی این سرمایه ملی دست به دست هم دادند و در حال غارت انفال هستند، برخورد قانونی و قاطعی کنیم.

وی، بااشاره به حق مسلم استفاده ساحل نشینان از مواهب دریا، خواستار امنیت بخشیدن بیش از بیش به دریا و حراست از سرمایه بزرگ الهی وملی و این امانت آیندگان شد و تاکید کرد: باید با همه عوامل افراد خاطی برخورد قانونی شود.

وی افزود: اهمیت و نقش به سزایی این یگان در کنترل و مهار پدیده صید غیر مجاز انکار ناپذیر است و این یگان باید تمام همت و تلاش خود را معطوف به جلوگیری از صید و صیادی غیرمجاز در آبهای تحت کنترل کند.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: هرچند نیروهای مستعد و زحمتکش این یگان در امر جلوگیری از فعالیتهای صیادان غیرمجاز و پدیده صید غیرقانونی که لطمات و زیانهای غیرقابل جبرانی را به صیادان مجاز وارد کردند.