تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنج شنبه از سال آینده اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی در حاشیه مراسم جشن شکوفه ها که صبح روز سه شنبه در مدرسه پسرانه شهید باقری منطقه هفت برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر سرانجام طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنج شنبه گفت: این طرح امسال به دلیل عدم تصویب در شورای عالی و آغاز سال تحصیلی اجرا نمی شود اما پس از تصویب در این مرجع قانونی آن را در سال آینده عملیاتی می کنیم.

وی در ادامه از افزایش سه برابری سرانه دانش آموزی در سال تحصیلی جاری خبر داد و اظهار کرد: سرانه دانش آموزی در سال گذشته هفت هزار تومان بود که امسال به بالای 20 هزار تومان رسیده است که آن را به حساب مدارس واریز کرده ایم.

معاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش با ناچیز خواندن میزان سرانه دانش آموزی گفت: خانواده ها نیز باید در این زمینه با مدارس مشارکت کنند و مسئولان آموزش و پرورش مناطق نیز سعی داشته باشند تمام سرانه را به مدارس اختصاص دهند و صرف هزینه های دیگر نکنند.

رهی با بیان اینکه اعتبار کلی سرانه دانش آموزی در سال گذشته 150 میلیارد تومان بوده است، افزود: این رقم در سال جاری به 450 میلیارد تومان رسیده است.

وی درباره مدیران مدارسی که در هنگام ثبت نام به اجبار از والدین پول دریافت کرده اند نیز گفت: اگر مدیری از والدین پول دریافت کرده است آن را عنوان کنید تا با جدیت بایستیم و پول را از او پس گرفته و به والدین برگردانیم.

معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش همچنین از توسعه مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش خبر داد و اظهار کرد: ما به دنبال تغییر حرکت مدارس از مدرسه کنکور به مدرسه زندگی هستیم و به همین دلیل مراکز کار و دانش و فنی حرفه ای خود را گسترش داده ایم تا دانش آموزان برای بازار کار آماده شوند و به دنبال ورود به دانشگاه نباشند چون از نظر ما دلیلی ندارد که همه فارغ التحصیلان در دانشگاه قبول شوند.

رهی خاطرنشان کرد: فردا نیز زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس سراسر کشور نواخته خواهد شد و 14 میلیون دانش آموز در مدارس حضور می یابند.