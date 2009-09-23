تولید محصولات زارعی و باغی آذربایجان غربی 100 هزار تن کاهش یافت

امین آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، بارش کم در زمستان و بهار، سرمازدگی دیر رس بهاره محصولات هسته دار، کلزا و چغندر قند، خشکسالی لکه ای در مزارع دیمی و آبی گندم و جو، پدیده گرد وغبار، استقرار طولانی مدت وزش بادهای شدید، تنش رطوبتی تگرگ و سیل را از جمله دلایل کاهش محصولات کشاورزی عنوان کرد.

وی پائین بودن قیمت خرید محصولات تولیدی را یکی از مشکلات اساسی کشاورزان عنوان کرد و افزود: در راستای حمایت از کشاورزان تا کنون 550 تن از محصولات زارعی و باغی خرید تضمینی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه در سالجاری سه هزار و 200 تن کلزا از یک هزار و 800 هکتار زمین از ابتدای سال جاری تا کنون برداشت شده است، خاطر نشان کرد: همچنین در طی این مدت 50 درصد کشت چغندر قند در استان کاهش یافته، این در حالی است که راندمان کشت با 38 تن در هکتار رشد مواجه است.

وی با اشاره به اینکه امسال 520 هزار تن چغندر از 121 هکتار برداشت می شود خاطرنشان کرد: از هفته اول مهر ماه برداشت چغندر قند به صورت مکانیزه آغاز می شود.

آقایی همچنین از تولید 950 تا یک میلیون تن چغندر قند تا دو سال آینده از طریق تغییر الگوی کشت، کاشت، داشت و برداشت صد در صد مکانیزه و استفاده از بذر های مونوژم در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر سه دستگاه کمباین برداشت مکانیزه چغندر قند خریداری و در اختیار کشاورزان شهرستانهای نقده، میاندوآب و خوی قرار گرفته است که در صورت تامین اعتبار و خرید دستگاههای جدید تا دوسال اینده 50 درصد برداشت مکانیزه خواهد شد.

وی در ادامه ظرفیت کارخانجات تولید قند و شکر استان را یک میلون تن در سال عنوان کرد و بیان داشت: امسال میزان چغندرقند تولیدی در استان 50 درصد نیاز آنها را فراهم می کند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید کارخانجات فراوری محصولات کشاورزی استان، از تزریق اعتبار ویژه به کارخانجات تولید قند و شکر خبر داد و افزود: امیدواریم در سال جاری از بابت پرداخت به کشاورزان مشکلی ایجاد نشود.

به گفته ی اقایی طی شش ماهه اول سال جاری 44 هزار و 500 تن نخود، 578 هزار تن یونجه، دو هزار تن گوجه فرنگی و 346 هزار تن ذرت دانه ای و علوفه ای در آذربایجان غربی تولید شده است.