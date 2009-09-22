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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

کشته شدن 79 نفر در درگیریها در وزیرستان پاکستان

کشته شدن 79 نفر در درگیریها در وزیرستان پاکستان

رسانه های محلی پاکستان از کشته شدن 79 نفر در درگیریها در مناطق مختلف وزیرستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دان پاکستان، شبه نظامیان طالبان مدعی شده اند که  45 نفر از پرسنل امنیتی را در وزیرستان شمالی کشته اند.

همچنین در درگیریها میان شورشیان و نیروهای امنیتی در منطقه رزمک واقع در وزیرستان شمالی هشت شبه نظامی کشته شدند.

روزنامه دان در ادامه نوشت: بالگردهای آمریکایی در حمله ای جداگانه به مقر شبه نظامیان در وزیرستان جنوبی حمله کردند که منجر به کشته شدن 26 شبه نظامی و زخمی شدن چند نفر دیگر شد.

منطقه وزیرستان جنوبی یکی از بی ثبات ترین مناطق قبیله نشین پاکستان است که "بیت الله محسود" رهبر طالبان پاکستان در آن اقامت دارد. از همین رو آمریکا به طور پیوسته و با استفاده از جنگنده های بدون سرنشین خود این منطقه را بمباران می کند که در اکثر موارد به کشته شدن افراد بیگناه منجر می شود. 

کد مطلب 950827

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