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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

بررسی 9 سناریوی آمریکا برای مواجهه با ایران در مرکز پژوهش ها

بررسی 9 سناریوی آمریکا برای مواجهه با ایران در مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 9 سناریوی آمریکا در مورد چگونگی مواجهه با ایران را که توسط یکی از مراکز مطالعاتی آن کشور مطرح شده است، بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با اعلام این مطلب که مرکز "سابان" وابسته به اندیشکده آمریکایی "بروکینگر" طی گزارشی 160 صفحه‌ای تحت عنوان "کدام مسیر به سمت ایران؟" به بررسی 9 سناریو برای برخورد آمریکا با ایران پرداخته است، افزود: این گزارش توسط 6 تن از استراتژیست‌های وابسته به انستیتو بروکینگز (کنت پولاک، دانیل بایمن، مارتین ایندیک، سوزان مالونی، مایکل اهانلون و بوروس ریدل) تهیه شده است.

مرکز پژوهشها در ادامه تمام سناریوهای ارائه شده از سوی اندیشکده آمریکایی یاد شده را به طور فشرده در چهار بخش بررسی کرده و سرانجام نیز ، تجمع گزینه‌ها را تحت عنوان "مهندسی سیاست یکپارچه ایران" مورد توجه قرار داد.

کد مطلب 950829

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