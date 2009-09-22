۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

هاشم زاده هریسی گفتگو با مهر:

موضوع جدیدی در اجلاسیه ششم مجلس خبرگان بررسی نخواهد شد

یک نماینده مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر روال عادی و از پیش مشخص شده اجلاسیه ششم دوره چهارم مجلس خبرگان گفت: موضوع جدیدی در اجلاسیه ششم بررسی نخواهد شد.

حجت الاسلام هاشم هاشم زاده هریسی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فضای اجلاسیه ششم و موارد احتمالی اضافه شده در این اجلاسیه گفت: آنطوری که در برنامه های اجلاسیه ششم اعلام شده است، هیچ موضوع جدید و خاصی در این اجلاس اعلام نشده و بدین ترتیب همان برنامه اعلام شده و سنتی  مجلس خبرگان اجرا خواهد شد.

وی با عادی توصیف کردن روال کار اجلاسیه امروز افزود: طبق آیین نامه، ابتدا رئیس مجلس خبرگان سخنرانی می کند و سپس نطق های قبل از دستور را خواهیم داشت و سپس گزارشات و دستور رسمی جلسه را خواهیم داشت.

هاشم زاده هریسی گفت: تاکنون قرار نیست که موضوع جدیدی در اجلاسیه خبرگان مطرح شود، ولی ممکن است نماینده ای در نطق چیزی بگوید یا پیشنهادی از طرف نمایندگان به هیات رئیسه برسد و بر اساس آن دستور جلسه تغییر کند و مورد جدیدی به آن اضافه شود.

 

