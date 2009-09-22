تصفیه اساتید علوم انسانی کذب است/ تدوین طرح توانمندسازی اساتید

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات علوم انسانی در کشور گفت: آموزش عالی برای تربیت کسانی که بتوانند به عنوان استاد در رشته های مختلف علوم انسانی فعالیت کنند مشکلاتی دارد.

وی اضافه کرد: در بسیاری از شاخه های علوم انسانی اعضای هیئت علمی فارغ التحصیل سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی هستند و علیرغم اینکه اکثر آنها انسانهای متعهد و مومنی هستند اما بینش علمی آنها آنگونه که باید با بینش اسلامی آمیخته نشده و هماهنگی ندارد.

وزیر علوم دولت نهم تصریح کرد: بهتر است صراحتا بگویم افرادی هستند که در حوزه اقتصاد کار کرده اند و کاملا مدافع اقتصاد اسلامی هم هستند و اتفاقا انسانهایی معتقد به نظام و انقلاب اسلامی هستند وقتی بحث رویکردهای علمی‌آنها مطرح می شود و مباحث آنها را بررسی و مطالعه می کنیم یا می شنویم متوجه می شویم که پشتوانه افکار اقتصادی آنها مبتنی بر غرب و شرق است. مشابه این مورد را در جامعه شناسی نیز داریم. در حقوق هم دیده می شود.

زاهدی ادامه داد: برای رفع این نقیصه کارهای بزرگی را آغاز کرده ایم که در ابتدای راه قرار داریم و دولت دهم با سرمایه گذاری می تواند آن را به طور کامل محقق سازد.

وی افزود: ایجاد دوره های دکتری با رویکردهای اسلامی اقدامی است که وزارت علوم در دولت نهم آغاز کرد. تاریخ و تمدن اسلامی، هنر اسلامی، معماری اسلامی، اقتصاد اسلامی، زیبا شناسی، تاریخ تطبیقی تحلیلی، ادبیات مقاومت و ... بخشی از رشته هایی است که در این زمینه ایجاد شده اند.

زاهدی با بیان اینکه اقدامات وزارت علوم خوشبختانه در راستای دغدغه های مقام معظم رهبری در بخش علوم انسانی بوده است به مهر گفت: امیدوارم اقدامات بسیار خوبی که در وزارت علوم دولت نهم آغاز شد در دوره جدید نیز پیگیری شود.

وزیر علوم دولت اول محمود احمدی نژاد در پاسخ به شایعاتی مبنی بر تعطیلی دانشگاهها برای تصفیه اساتید علوم انسانی به مهر گفت: اخباری که در این زمینه به خصوص از سوی بیگانگان به آن دامن زده می شود شایعاتی است که قصد از طرح آن قرار دادن اعضای هیئت علمی در مقابل دولت است.

وی افزود: تعطیلی دانشگاهها و تصفیه اساتید علوم انسانی یک خبر غیر واقعی است که اصلا صحت ندارد و مسئولان نیز به دنبال چنین موردی نیستند.

زاهدی ادامه داد: خوشبختانه آیین نامه ای تحت عنوان توانمندسازی اعضای هیئت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است که در آنجا پیش بینی لازم برای افزایش اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی که موفق نشده اند مراتب ارتقاء را کسب کنند دیده شده است.

وزیر علوم دولت نهم در تشریح این آیین نامه به مهر گفت: این آیین نامه سبب می شود دانش و علم اساتیدی که نتوانسته اند مراتب ارتقاء را کسب کنند به روز باشد. اتفاقا این طرح و آیین نامه می تواند در حوزه علوم انسانی اسلامی نیز به کار گرفته شود و با در نظر گرفتن امتیازات خاص برای اعضای هیئت علمی حوزه های علوم انسانی آنها را به بازنگری متون درسی و تالیف کتب درسی در این حوزه تشویق کنند.