ایران اسلامی به یک قدرت موشکی در جهان تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام ابوترابی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس و رژه نیروهای مسلح در میدان ارتش قزوین گفت: دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است که در روزهای سخت توانست در مقابل استکبار بایستد و پیروز شود.

ابوترابی افزود: هشت سال دفاع مقدس تجارب ارزشمند رزمی و نظامی خوبی برای نیروهای مسلح ما به ارمغان آورد و زمینه رشد و شکوفایی و دستیابی نیروهای نظامی کشورمان را به آخرین دستاوردهای نوین فراهم کرد و امروز با جرات باید گفت به یک کشور قدرتمند منطقه تبدیل شده ایم.

وی یادآور شد: امروز موشکهای بالستیک ما امکان هرگونه تعرض به خاک میهن را از قدرتها گرفته است و اگر آمریکا و متحدانش در این زمینه تعلل می کنند به دلیل قدرت ایران است.

نماینده مردم قزوین در مجلس عنوان کرد: تجارب دفاع مقدس ایران را به یک قدرت مسلم در منطقه تبدیل کرده به طوری که هرگونه تعرض با جواب قاطع و دندان شکن نیروهای آماده و قدرتمند نظامی ما مواجه خواهد شد.

ابوترابی اظهار داشت: امروز نیروهای قدرتمند ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی موجب عظمتی شده اند که تحت لوای فرماندهی کل قوا حاصل شده است و امنیت و ثبات مقتدرانه میهن اسلامی را رقم زده است.

استاندار قزوین نیز با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: در شرایط کنونی همه باید با حفظ وحدت به اقتدار و عظمت نظام کمک کنند و موجب یاس و نا امیدی دشمنان شوند.

سردار سالار آبنوش فرمانده تیپ سوم صاحب الامر (عج) قزوین دیگر سخنران مراسم آغازین هفته دفاع مقدس بود که با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح اظهار داشت: در آغاز هفته دفاع مقدس با رژه خود ضمن نمایش اقتدار نیروهای مسلح از نظر تجهیزات نظامی، تسلیحاتی و نیروی انسانی به دشمنان نشان می دهیم که پیروز میدان هستیم.

آبنوش یادآور شد: خانواده شهدا بدانند که فرزندان آنها در نیروهای مسلح جان برکف و محکم ایستاده اند آماده دفاع از اهداف انقلاب اسلامی و خاک میهن هستند.

در ادامه مراسم پس از ادای احترام به تمثال شهدا یگانهای موتوری، زرهی و پیاده نظامی و انتظامی از مقابل جایگاه رژه رفتند.

اجرای عملیات نمایش رزمی، گروههای مین یاب و نیروهای تکاور، عملیات ضد شیمیایی از دیگر برنامه های اولین روز هفته دفاع مقد در قزوین بود.

در این مراسم روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه های اجرایی، معاون سیاسی امنیتی استانداری و گروه های مختلف مردم نیز حضور داشتند.