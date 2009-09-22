همکاری مسئولان تنها راه پیشبرد اهداف معاونت دانشجویی وزارت بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرحناز ترکستانی معاون جدید دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در مراسم معرفی خود ابراز امیدواری کرد با همکاری و همفکری مجموعه دانشجویی و فرهنگی اقدامات انجام شده و در حال انجام در این معاونت به خوبی به پیش برود.

مراسم تودیع دکتر عصمت باروتی و معارفه دکتر فرحناز ترکستانی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این مراسم دکتر مرضیه وحیددستجردی با اشاره به تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در حال حاضر حدود 120 هزار دانشجو در گروه پزشکی داریم که گرچه تعداد این دانشجویان در مقایسه با دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمتر است اما به لحاظ کیفیت و کمیت حضور و ساعات درسی و کار طولانی با دانشجویان وزارت علوم برابری می ‌کنند.

دستجردی یادآور شد: حوزه دانشجویی و فرهنگی مظلوم واقع شده است و باید با تلاشها و کوششهای انجام شده شاهد ارتقای برنامه ‌ها و فعالیتهای انجام شده در این حوزه باشیم.

وی با بیان این که قشر دانشجو بسیار پرتلاش و ارزشمند است و می ‌تواند در حیطه وزارت بهداشت تاثیرگذار باشند، گفت: امیدواریم بتوانیم از توان و پتانسیل دانشجویان گروه پزشکی در جهت اهداف متعالی وزارت بهداشت، بهره ببریم.

وزیر بهداشت با تشکر از فعالیتهای صورت گرفته در زمینه برپایی سمینارها و جشنواره ‌های دانشجویی، بر ضرورت تقویت بخش فرهنگی این معاونت اشاره کرد و گفت: فعالیتهای فرهنگی معاونت دانشجویی باید متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی و نظام سلامت کشور باشد که امیدواریم در آینده شاهد توسعه فعالیتهای فرهنگی بیشتر در دانشگاهها باشیم که تحقق این امر همکاریهای بین ‌بخشی در وزارت بهداشت را می ‌طلبد.

وی با معرفی دکتر ترکستانی به عنوان معاون جدید دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد با همکاریهای مدیران و کارشناسان این معاونت شاهد دستاوردهای بزرگتری در زمینه‌های رفاهی، ورزشی و فرهنگی باشیم.