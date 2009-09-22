کشف روش جدیدی که موشهای قطع نخاعی را وادار به راه رفتن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس دریافتند که برای بازگرداندن توانایی راه رفتن در موشهای فلج نیازی به بازسازی رشته های عصبی مغز نخاع نیست. نتایج این یافته ها می تواند برای افرادی که در اثر قطع نخاع معلول شده اند بسیار مفید باشد.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "مغز نخاع محتوی مدارات عصبی است که می توانند بدون مشارکت مغز، فعالیتهای منظم ماهیچه های پا را برقرار کنند. این فعالیتهای منظم که مشابه قدم زدن است، گام برداشتن نام دارد. مطالعات پیشین ما نشان می دهد که این مدارات می توانند به افرادی که از آسیبهای نخاعی رنج می برند کمک کنند."

این محققان گروهی از موشها را ایجاد کردند که به طور کامل دچار آسیب دیدگی نخاعی شده بودند. حرکت غیر ارادی ماهیچه های پشت پای این موشها از بین رفته بود. پس از فلج کردن موشها این دانشمندان داروهایی را تجویز کردند که بر روی انتقال دهنده عصبی سروتونین عمل می کردند. همزمان برای این موشها تمرینات فیزیکی خاص و سطح پایین شوک الکتریکی روی مغز نخاع کمی پایین تر از نقطه آسیب دیدگی در نظر گرفته شد.

براساس گزارش نیچر، نوروساینس، نتایج این تحقیقات نشان داد که تمرینات روزانه به مدت چند هفته پیاپی موشها را قادر کرد که از پهلو و از عقب به راحتی راه بروند و حتی با سرعت بدوند.

هر چند این آسیب اتصال میان مغز و مدارات قدم زدن منظم مغز نخاع را قطع کرده بود با وجود این موشها توانستند راه بروند.