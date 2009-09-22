  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

27 هزار نوآموز گلستان در روز شکوفه ها به مدرسه رفتند

27 هزار نوآموز گلستان در روز شکوفه ها به مدرسه رفتند

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با روز شکوفه ها 27 هزار نوآموز گلستانی روز اول رفتن به مدرسه را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیر آموزش و پرروش شهرستان گرگان در مراسم جشن شکوفه ها در دبستان معلم گرگان افزود: سال تحصیلی جدید باید به یک تربیت فعال در تبدیل شود و این امر با همکاری معلمان، اولیاء مدرسه و دانش آموزان محقق می شود.

سیدهادی حسینی افزود: تربیت فعال تربیتی است که از منزل و خانواده آغاز می شود و آغاز کننده آموزشهای اصلی و نوین برای دانش آموزان است.

جشن روز جوانه نیز همزمان باسراسر کشور در مدرسه نمونه دولتی رحمتی گرگان برگزار شد.

از 75 هزار دانش آموز گرگان هفت هزار نفر پایه اولی هستند.

کد مطلب 950847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها