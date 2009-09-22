27 هزار نوآموز گلستان در روز شکوفه ها به مدرسه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیر آموزش و پرروش شهرستان گرگان در مراسم جشن شکوفه ها در دبستان معلم گرگان افزود: سال تحصیلی جدید باید به یک تربیت فعال در تبدیل شود و این امر با همکاری معلمان، اولیاء مدرسه و دانش آموزان محقق می شود.

سیدهادی حسینی افزود: تربیت فعال تربیتی است که از منزل و خانواده آغاز می شود و آغاز کننده آموزشهای اصلی و نوین برای دانش آموزان است.

جشن روز جوانه نیز همزمان باسراسر کشور در مدرسه نمونه دولتی رحمتی گرگان برگزار شد.

از 75 هزار دانش آموز گرگان هفت هزار نفر پایه اولی هستند.