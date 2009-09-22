دستور پرداخت بدهی شرکت نفت به گمرک/ پایان گروکشی کشتیها

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ممانعت چندی پیش گمرک از پهلوگیری دو کشتی حامل فرآورده های نفتی در بنادر شمالی کشور، رئیس جمهور دستوری مبنی بر پرداخت بدهی وزارت نفت به گمرک را صادر کرد.

براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر، پس از صدور دستور رئیس جمهور وزارت نفت بلافاصله عمده بدهیهای خود به گمرک را پرداخت کرده است.

پنجم شهریورماه امسال در خبرها آمده بود که گمرک از پهلوگیری دو کشتی حامل فرآورده های نفتی در بنادر شمالی کشور به دلیل آنچه که بدهی شرکت ملی نفت عنوان شد، ممانعت به عمل آورد که با وارد میدان شدن وزیر امور اقتصادی و دارایی، این قضیه ختم به خیر شد و سرانجام گمرک ایران اجازه تخلیه و بارگیری محموله ها و فرآورده های نفتی را صادر کرد که بدین گروکشی کشتیها پایان یافت.

امروز سه شنبه نیز مسئولان گمرک و نمایندگان تام الاختیار شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش و پخش فرآروده های نفتی برای یافتن راهکارهای اجرایی و تنظیم صورت جلسه، نشستی را برگزار کردند تا طبق این صورت جلسه اقدام کنند.

براساس دستور رئیس جمهوری به وزارتخانه نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) که زیرمجموعه دولت محسوب می شوند، هر دو دستگاه سعی دارند در راستای اجرایی شدن دستور با یکدیگر به توافق برسند.

گمرک ایران به گمرکات سراسر کشور دستور آمارگیری از کل بدهی های زیرمجموعه های وزارت نفت را نیز صادر کرده است. بر اساس این دستور، گمرکات کشور موظف شده اند که این بدهی ها را در مورد هر کالا و بارنامه به صورت مستند به گمرک ایران ارائه کنند.

اگر سازمان یا دستگاهی به گمرکی در هر کجای کشور بدهکار باشد، این بدهی به منزله بدهی به گمرکات کل کشور تلقی و این امر به صورت اتوماتیک به کل گمرکات کشور ابلاغ می شود و کل گمرکات نیز از ترخیص کالای دستگاههای مربوطه ممانعت به عمل می آورند.

در راستای اجرای ماده 14 قانون امور گمرکی، اگر دستگاهی به گمرک بدهکار است، قبل از ترخیص محموله دیگر باید نسبت به پرداخت بدهی های قبلی اقدام کند و وزارت نفت نیز همانند سایر دستگاهها از این قانون مستثنی نیست و دستور قانون در مورد برخورد با بدهی برای تمام دستگاهها یکسان است.

پیش از این، میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران به گمرکات شمال کشور بیش از 100 میلیارد تومان اعلام شده بود، اما گمرک اعلام کرده که میزان بدهی وزارت نفت کمتر از این رقم بوده است.

عدم تخلیه سوخت این کشتیها موجب شد که علاوه بر تحمیل هزینه های دموراژ کشتیهای استیجاری خارجی، تامین سوخت برخی از واحدهای صنعتی و نیروگاهها نیز توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با مشکل مواجه شود.