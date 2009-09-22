رشته مدیریت صنعت مبلمان و دکوراسیون در دانشگاه آزاد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران با همکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات و دانشکده طراحی دانشگاه انگلیسی Hertfordshire برای اولین بار رشته "مدیریت صنعت مبلمان و دکوراسیون" product design (Furniture) with Business را برگزار می کند.

هدف از برگزاری این دوره، تربیت نیروی انسانی مناسب برای بخش های مدیریتی صنعت تولیدی مبلمان و دکوراسیون کشور است. آگاهی به مباحث طراحی، هنری و اصول فنی در کنار آشنایی با مباحث نوین علوم و مدیریت، استراتژی، بازاریابی، تولید، عملیات و سایر حوزه های دانش مدیریت و اقتصاد کمک می کند تا آینده این صنعت به دست کسانی اداره شود که به ابعاد مختلف این صنعت، آشنایی کافی داشته باشند.

حضور در این دوره ها از طریق برگزاری آزمون ورودی خواهد بود و به فارغ التحصیلان دوره، همزمان مدرک دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه Hertfordshire اعطا می شود همچنین دوره ها به صورت حضوری براساس برنامه ریزی تقویم دانشگاهی و در واحد علوم وتحقیقات برگزار می شود و از متقاضیان، قبل از شروع کلاس ها مصاحبه علمی به عمل خواهد آمد.

پذیرفته شدگان علاوه بر دروس دوره، آموزش زبان انگلیسی را همزمان فرا خواهند گرفت و در پایان دوره مدرک معتبر زبان برای دوره های تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس و دکتری) دریافت خواهند کرد همچنین ارایه دروس به زبان انگلیسی خواهد بود و بخشی از آن به صورت الکترونیکی و محتوای درسی براساس استانداردهای بین المللی انجام خواهد شد.

در هر ترم تحصیلی، حداقل 2 مدرس از دانشگاه انگلیسی در کلاس ها حضور خواهند داشت و سایر اساتید از طریق اینترنت و به شکل آنلاین در ارتباط با دانشجویان خواهند بود.