وظیفه دانشگاه تولید علم، معرفت، آگاهی و عقلانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در این پیام تاکید کرد: در این زمینه باید فرصتهای تحصیل و تحقیق در کشور توسعه یابد و امکان پژوهش و آموزش برای هر جوان ایرانی در هر زمان فراهم شود.

وی اضافه کرد: نبض پیشرفت و تعالی جامعه به دست اساتید مبرز و دانشجویان آگاه و سخت کوشی رقم می ‌خورد که با پشتکار و جدیت، زمینه عزت و ترقی کشور را فراهم می ‌سازند و این مهم زمانی امکان ‌پذیر است که دانشجویان با بهره ‌گیری از خلاقیت، نو‌آوری و استعداد خود و تعامل، همراهی و سعه‌ صدر مسئولان و استفاده از رهنمودهای اساتید و توانایی ‌ها و امکانات دانشگاهی را برای ارتقای منزلت دانشجو، کیان دانشگاه‌ و اعتلای علمی، آموزشی و پژوهشی بکار گیرند.

جاسبی در این پیام با اشاره به برنامه های دانشگاه آزاد در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش محوری و استفاده مجدانه از تمام ظرفیتهای موجود در راستای تحقق اهداف سند چشم ‌انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: رشد چشمگیر مقالات علمی استادان و دانشجویان این دانشگاه، مندرج در نشریات معتبر بین‌المللی و حضور آنها در مجامع علمی جهانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این پیام تاکید کرد: سرمایه ‌گذاری در زمینه تولید علم، جنبش نرم افزاری و ایجاد کرسی ‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و تاسیس مرکز فناوری‌های نوین در جهت رشد و توسعه رشته های فناوری های نوین را در دستور کار خود قرار داده است.

توسعه کتابخانه‌های الکترونیکی، گسترش آموزش مجازی، ایجاد مرکز مطالعات بین رشته ‌ای، راه ‌اندازی سیستم جامع اطلاع ‌رسانی، تاسیس مدرسه مدیریت و توسعه و گسترش فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان با 10 هزار عضو از دیگر اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی است که در این پیام به آن اشاره شده است.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامی دارای دو میلیون و 800 هزار فارغ ‌التحصیل، یک میلیون و 600 هزار دانشجو، 30 هزار عضو هیئت علمی و 31 هزار پرسنل و 357 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی است.