دفاع مقدس نماد مقابله با کفر و استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار عبدالرضا آزادی در مراسم رژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه پیروزی نیروهای مسلح اعم از ارتش و بسیج در مقابل دشمنان، نشان از ایستادگی فرزندان ایران در تمام صحنه ها است، اظهار داشت: تمام پیشرفت و افتخار و سرافرازی امروز ایران، مدیون رشادت و از خود گذشتگی جوانان دیروز این سرزمین است.

وی با اشاره به فرصت هایی که در هفته دفاع مقدس در پی خواهد داشت، یادآور شد: در هفته دفاع مقدس، تکریم و تجلیل از رزمندگان و معرفی روزهای حماسه آور دفاع مقدس به جوانان و آشنایی با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه هاییست که در نظر گرفته شده است.

در ادامه این مراسم، معاون سیاسی وامنیتی استاندار گفت: امروز روز پایان دادن به ظلم استکبار نسبت به جهان اسلام است.

حمید عسگری با اشاره به اینکه دفاع مقدس، مظهر فداکاری و شکوفایی همه استعدادها است، عنوان کرد: ملت ایران اجازه نمی دهند که دشمنان کشور به خاک این ملت تجاوز کنند.