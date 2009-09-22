شرایط مترو تهران - ‌کرج بحرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت بهر ه‌برداری مترو تهران و حومه همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی گفت: دولت در سه سال گذشته سهم خود را از یارانه بلیت مترو به طور کامل پرداخت نکرده و در این میان شهرداری تهران بخشی از سهم دولت را هم بر عهده گرفته اما جبران کسری پرداخت دولت در توان مدیریت شهری نیست.

جعفر ربیعی با اشاره به اینکه مترو تهران به تدریج با کسری هنگفتی مواجه شده است، اظهارکرد: در سال 87 سهم شهرداری تهران از یارانه بلیت مترو 45 میلیارد تومان و سهم دولت 30 میلیارد تومان بود که شهرداری سهم خود را کامل پرداخت اما دولت در نهایت بهمن ماه سال گذشته تنها 17 میلیارد تومان از سهم خود را پرداخت کرد.

وی با بیان اینکه امسال هم سهم شهرداری و دولت به صورت مساوی 48 میلیارد تومان است، اضافه کرد: در حالی که نیمه اول سال به پایان رسیده دولت حتی یک ریال از 24 میلیارد تومان سهم نیمه نخست سال را پرداخت نکرده در حالی که شهرداری تهران 32 میلیارد تومان از سهم خود را پرداخت کرده است.

ربیعی با ذکر اینکه به دلیل عدم پرداخت یارانه از سوی دولت در سال جاری 24 میلیارد تومان کسری داریم، تصریح کرد: این رقم با احتساب 13 میلیارد تومان باقی مانده از سال گذشته تا کنون، دولت تنها در بخش یارانه بلیت 37 میلیارد تومان به متروی تهران بدهی دارد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبتهای خود از توقف خرید قطعات یدکی مترو خبر داد و گفت: حتی قطعاتی که قبلاً خریداری شده‌اند نیز به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه‌های مربوطه در گمرک متوقف مانده‌اند.

ربیعی با اعلام اینکه بدهی‌های مترو نه تنها به بانک‌ بلکه به پیمانکاران و شرکت برق هم افزایش یافته است، افزود: به این بدهیها نیز بدهی مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل عدم پرداخت سهم دولت از یارانه بلیت مترو را نیز باید اضافه کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی خطوط مترو پایتخت دچار مشکلات جدی است، اظهار کرد: در این میان شرایط خط 5 مترو در مسیر تهران ـ‌ کرج بحرانی است چرا که در این خط از حداکثر ظرفیت ممکن به صورت تمام وقت استفاده شده و عملاً هیچ قطاری برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان تصریح کرد: قطارهای خط 5 مترو بیش از یک میلیون و 200 هزار کیلومتر کار کرده‌اند در حالی که به دلیل کمبود قطعات بسیاری از تعویضها انجام نشده و قطارها در حین فعالیت و هنگام جابجایی مسافران دچار نقص فنی و توقف می‌شوند.