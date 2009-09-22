کتابخانه های مدارس شمال شرق تهران تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلالی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و به منظور تغییر سیمای داخلی و بیرونی مدارس و ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان اقدامات قابل توجهی در قالب طرحهای فرهنگی و اجتماعی و عمران شهری با عنوان جشن مهر در سطح مدارس انجام شده است.

وی با اشاره به اولویت بهسازی و مناسب سازی مدارس دولتی در طرح جشن مهر گفت: با توجه به فرسودگی و خرابی نمای ساختمانها و قسمتهای داخلی مدارس دولتی، طرح بهسازی این مدارس پس از پایان سال تحصیلی و از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز و در آستانه مهر به پایان رسید.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه چهار گفت: ایزوگام بامها، زیباسازی، رنگ آمیزی و یکسان سازی دیوارها و نمای خارجی و آسفالت حیاط مدارس از جمله اقداماتی بود که با همکاری معاونت های امور شهری و فضای سبز، فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک در 250 مدرسه انجام شد.

وی کمبود فضای آموزشی برخی از مدارس را از جمله مشکلات موجود منطقه و حتی در سطح کشور عنوان کرد و گفت: از دیگر مسائلی که بعضی از مدارس دولتی منطقه چهار با آن دست به گریبان هستند کمبود فضا و در پی آن نداشتن امکاناتی همچون آزمایشگاه علوم است.

جلالی گفت: در این راستا در سال تحصیلی جدید به هر مدرسه دو بسته آموزشی که توسط این معاونت تهیه شده است به مدارس اهداء می شود و این بسته ها به مربیان این امکان را می دهد تا تجهیزات آزمایشگاهی را در محیط کوچک کلاسهای درس گرد هم آورند.

وی افزود: در راستای ارتقای سرانه فرهنگی و علمی دانش آموزان و دسترسی آسان به کتابهای مورد نیاز درسی و غیر درسی، نرم افزار جدیدی با همکاری و پیشنهاد کارشناسان این معاونت برای تجهیز کتابخانه مدارس برای همه دروس در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان طراحی شده و در اختیار مدارس قرار گرفته است.