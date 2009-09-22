قرارداد 700 آموزشیار سوادآموزی مازندران لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی امینی ظهر سه شنبه در مراسم جشن سپاس از آموزشیاران نهضت سوادآموزی مازندران در ساری اظهار داشت: قرارداد بیش از 700 نفر از آموزشیاران با سابقه دو تا پنج سال در استان لغو شده است که این میزان در کشور به هفت هزار نفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه کمبود بودجه باعث لغو قرارداد آموزشیاران فعال و سابقه دار شده است، بیان داشت: اگر تفویض اختیار از سوی سازمان مرکزی به اداره کل استانها انجام شود کمبودهای اعتباری به نحوی پوشش داده شده و فعالیتهای آموزشیاران در حد یک آموزشیار عادی از بین نمی رود.

وی افزود: آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی با کمبود نیروی انسانی مواجه است و می توان از آموزشیارانی که به دور دست انتقال پیدا کردند در محدوده شهری فعالیت کنند.

امینی یادآور شد: 88 آموزشیار نهضت سوادآموزی که به استخدام آموزش و پرورش درآمدند بخشی در دوران ابتدایی تدریس کرده و بخش دیگر از لحاظ تحصیلی به طور تخصصی در آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند.

امینی بیان کرد: هر تفکری که در جهت رضایتمندی مردم صرف شود به طور یقین مورد استقبال همه اقشار و سطوح قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با جذب آموزشیاران در آموزش و پرورش باعث شد تا راهی پیدا شود که نهضت سوادآموزی بتواند از دل مشغولی آموزشیاران کم کند.

مدیرکل نهضت سوادآموزی مازندران با بیان اینکه با موافقت رئیس سازمان آموزش و پرورش و کمیته برنامه ریزی استان گزینش آموزشیاران انجام شده است، اظهار داشت: به علت زمان بر بودن گزینش حق الزحمه 88 آموزشیار برای انتقال به آموزش و پرورش یکجا پرداخت شد و این تعداد در اول مهر فعالیت آموزش خود را شروع می کنند.