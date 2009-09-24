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۲ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۰

هشدار/

خطر کم آبی شدید در 180 روستای چهارمحال و بختیاری

خطر کم آبی شدید در 180 روستای چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: در صورت عدم پرداخت اعتبارات پیش بینی شده برای استان چهارمحال و بختیاری روستاهای این استان با بحران جدی کم آب و بی آبی مواجه می شوند.

حسین قاعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه تاکنون هیچگونه اعتباری برای بحران کم آبی وخشکسالی دریافت نکرده ایم، اظهار داشت: یک میلیارد و 32 میلیون تومان برای آبرسانی سیار و حدود یک میلیارد تومان برای اجاره چاه های کشاورزی و... تاکنون هزینه شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین مشکل کم آبی و بی آبی در روستاهای شهرستان لردگان در منطقه های سردشت، ساتر، اوره باز، دوره، پشت کوه فلارد لردگان، امامزاده حسن و... است.

وی بیان داشت: دشت منطقه خوانمیرزا به شدت با افت سطح آب مواجه شده است و در حال حاضر مردم این منطقه با مشکل شدیدی کم آبی در استان مواجه هستند.

وی با بیان اینکه این استان از نظر خشکسالی جز استانهای رتبه بالای خشکسالی است، بیان داشت: برای تامین اعتبار مسئولین باید توجه ویژه ای نسبت به این مشکل اساسی داشته باشند.

وی در خصوص کاهش آب رودخانه زاینده رود خاطرنشان کرد: در سال جدید این استان هیچگونه پروزه جدیدی نداشته و برداشت آب نسبت به سالهای گذشته نیز هیچگونه افزایشی نداشته است و دبی آب رودخانه زاینده رود تحت اختیار مسئولین آب منطقه ای استان اصفهان است.

بیش از 180 روستای این استان هم اکنون با مشکل کم آبی مواجه هستند.

کد مطلب 950911

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