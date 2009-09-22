دعوت از کشورهای حوزه خلیج فارس برای بازدید از بوشهر/ از تحریم ها استقبال نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور که علی شیرزادیان سخنگو و مدیر کل روابط عمومی و مهدی خانیکی مدیر کل حوزه ریاست سازمان انرژی اتمی حضور داشتند صالحی به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وی در ابتدا در پاسخ به سئوال خبرنگاری عنوان کرد: قانون فراگیر انرژی اتمی کشور در درون خود نظام ایمنی مستقل را در نظر گرفته است.

صالحی درپاسخ به سئوال خبرنگاری اظهار داشت: بیان تعداد سانتریفیوژ شاید خیلی امر لازمی نباشد هرچند آژانس در گزارشات خود با توجه به دریافتش دراین مورد اظهارنظر می کند ولی چون این مسئله مربوط به حقوق حاکمیت ملی ماست فعلا ضرورتی ندارد که آن را پاسخ دهیم.

وی با اشاره به حذف پیش شرط از مذاکرات 1+5 گفت: مذاکرات با پیش شرط یعنی مشخص شدن نتیجه مذاکرات که امری غیر منطقی است و هم اکنون غرب به آن واقف شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اضافه کرد: ایران اعلام آمادگی کرده که در مذاکرات 1+5 شرکت نماید اما اینکه آیا اجلاس در آنکارا برگزار می شود یا در جای دیگری هنوز مشخص نیست.

صالحی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر کندی در روند راه اندازی نیروگاه بوشهر عنوان کرد: نیروگاه بوشهر شاید ویژه ترین نیروگاه جهان باشد که تاکنون نه مشابه آن را داشته ایم ونه خواهیم داشت. نیروگاه بوشهر در بین بیش از 450 نیروگاه تولید برق در جهان بسیار ویژه است چون فناوری غرب و شرق با هم آمیخته شده است به گونه ای که از بین 50 هزار تن ، 12 هزار و 500 تن آن تجهیزاتی است که آلمانی ها آن را تهیه کرده اند و اگر آن زمان نیروگاه بوشهر را تکمیل می کردیم شاید زودتر آن را راه اندازی می کردیم اما به نتیجه ای که امروزه به آن دست پیدا کرده ایم نمی رسیدیم.

وی افزود: خوشحالیم که در این روند تعداد زیادی از نیروهای خود را آموزش داده ایم و با وجود مشکلات و تعمق در کار وقوف بیشتری به جزئیات آن پیدا کرده ایم به گونه ای که در تاخیر زمانی دستاوردهای قابل توجهی را از حیث انتقال فناوری داشته ایم و ما بین زود به نتیجه رسیدن و ایمن بودن نیروگاه دومی را انتخاب می کنیم البته این به معنی اینکه از سرعت عمل خود بکاهیم نیست اما نیروگاه ایمن و مطمئن برای ما اولویت اول است و همه سعی و تلاش ما این است که نیروگاه بوشهر در زمان مقتضی راه اندازی شود.

رئیس سازمان انرژی با بیان اینکه کار عمده ای در راه اندازی نیروگاه بوشهر در پیش نیست، گفت: تنها تست های این نیروگاه باقی مانده است که اگر از آن عبور کنیم مشکل دیگری نخواهیم داشت ضمن اینکه اکثر تجهیزات نیروگاه هم کامل می باشد و اگر مختصر تجهیزاتی را در اختیار نداریم مشکلی به وجود نخواهد آمد چرا که تجهیزات حساس و مهم نیستند.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به صد در صد راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر ، 96 درصد عملیات راه اندازی آن پیشرفت حاصل شده است گفت: در خصوص عقب افتادن راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر این طور نبوده که مسائل سیاسی با طرف روسی دخیل باشدبلکه مسائل مختلفی ازجمله مسائل فنی یا مسائل مالی بوده ضمن اینکه مجموع این وقفه ها زیاد نبوده چراکه براساس گزارش آژانس متوسط زمانی که برای ساخت یک نیروگاه لازم است حدود8 سال می باشد.

صالحی با تاکید بر اینکه از تجربه ای که کسب کرده ایم در انعقاد قراردادهای ما برای احداث نیروگاههای جدید استفاده خواهیم کرد گفت: انتقال تکنولوژی و تربیت نیروی انسانی بهترین تجربیات ما بوده است تا در مدت زمان کوتاهی بتوانیم روی پای خود بایستیم چرا که هند با 45 سال پیشتازی در زمینه تکنولوژی هسته ای هنوز به دنبال اخذ تکنولوژی از کشورهای دیگر است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در دهه آینده صنعت کشور در جایگاه دیگری قرار خواهد گرفت و لزوما این طور خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر راه اندازی نیروگاه بومی دارخوین عنوان کرد: نیروگاهی که در دارخوین قرار است احداث شود نیروگاهی صد در صد بومی است به این معنا که همه مراحل طراحی از مقدمات طراحی تا طراحی تفصیلی و تامین تجهیزات به دست متخصصان داخلی انجام گیرد و البته این به معنای این نیست که همه کارهای آن صرفا به دست خودمان صورت گیرد. آمریکا هم چنین ادعایی نمی تواند بکند و بر این اساس طراحی هایی را که انجام داده ایم تحت نظارت شرکتهای خارجی قرار می گیرد که آن را تحلیل و نهایتا تایید نمایند چون ما به تایید شرکتهای بین المللی نیاز داریم ضمن اینکه احداث چنین نیروگاهی موضوع پیش پا افتاده ای نیست.

صالحی افزود: با وزارت صنایع در این رابطه ارتباط تنگاتنگ داریم به گونه ای که صنایعی را که در احداث نیروگاه احتیاج به تجدید و بالا بردن امکانات صنعتی خود دارند را تقویت و به هنگام شدن آن صنایع را از نظر علمی و فنی مورد توجه قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون درمرحله طراحی ساخت این نیروگاه هستیم، گفت: البته کار مقدماتی تامین تجهیزات هم درحال حاضر در حال انجام است ولی چون احداث چنین نیروگاهی اولین تجربه داخلی است قطعا به یک بازده زمانی طولانی نیاز داریم یعنی اگر به طور متوسط 8 سال برای احداث نیروگاههای دیگر وقت لازم است برای احداث چنین نیروگاه بومی به یک دهه زمان نیاز داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی یاد آور شد: همچنین اقدام به راه اندازی راکتور 40 مگاواتی در اراک کرده ایم که آژانس از آن بازدید نمود ضمن اینکه این طرح به خوبی پیشرفت کرد که امیدواریم این طرح در زمان مقرر خود به اتمام برسد.

صالحی با اشاره به قطعنامه و بیانیه اخیرکشورهای جنبش عدم تعهد همگی حاکی از آن بود ایران تنهاست اما این بیانیه نشان داد که چنین نیست و گواهی بود از طرف دیگران ضمن اینکه این بیانیه همراه شد با قطعنامه دیگری در خصوص توانمندی رژیم اسرائیل که جایگاه آن را دچار یک تزلزل قوی کرد و طوفان شدیدی با این قطعنامه و آن بیانیه به اسرائیل وارد شد که البته بعد از صدور قطعنامه و بیانیه به فوریت اسرائیل آنها را رد کرد و بر خلاف ادعای خود عمل کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در دنیا به جای اینکه قدرت منطق را به کار گیرند از منطق قدرت استفاده می کنند گفت: منطق زور و قدرت به جای اینکه سلاح هسته ای را از کسانی که دارنده آن هستند بگیرد به کشورهایی فشار می آورند که نه سلاح هسته ای دارند و نه از نظر اعتقادی به داشتن سلاح هسته ای توجه دارند که در این زمینه رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند تولید و داشتن سلاح هسته ای حرام است پس کشوری که داشتن و تولید سلاح هسته ای را حرام می داند چطور می تواند آن را داشته باشد که این تناقض در رفتار آنهاست.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ابعاد گزارش اخیر البرادعی اظهار داشت: گزارش اخیر البرادعی در بعد پادمانی هیچ مطلب مورد سئوالی را نداشت صرفا درآخر گزارش یک ادعای مطالعاتی مطرح شده است که ربطی به پادمان ندارد که در آنجا اسنادی را جمع کرده اند و می گویند فعالیتهای شما انسجام دارد و فراگیر است ولی خود آژانس می گوید که نمی توانیم رسالت آن را تایید نماییم در صورتی که ما به لحاظ پادمانی کاملا شفاف عمل کردیم و بر اساس توافق با آژانس بین المللی بعد از مراحلی که طی شده تا به امروز بایستی روند پادمانی ایران روندی معمول باشد یعنی در چهارچوب امور پادمانی هر سئوالی که مطرح شده باشد را پاسخ خواهیم داد.

وی در ادامه افزود: هر ساله کتابچه ای تحت عنوان SIRدر آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر می شود که در آن کشورهای عضوی که دچاراختلال درفعالیت هسته ای خود شده اند نامشان ذکرمی شود وما شاهد هستیم که هرساله تعداد زیادی از کشورها نامشان در این کتابچه ثبت می شود.

صالحی یاد آور شد: در زمانی مطرح کردم که ایران بیش از 50 درصد غنی سازی کرده است که ما هم در پاسخ به آنها گفتیم این آلودگی وارداتی است و تازه بعد از چند سال خود آنان اذعان کردند که این چنین است وقتی معیارهای دوگانه را به کار می گیرند خودشان را دچار تناقض می کنند ضمن اینکه جمهوری اسلامی همواره بر همکاری با آژانس تاکید داشته است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر دریافت غرامت و دیرکرد از طرف روسی در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: در حال حاضر نیروگاه بوشهر مراحل خود را طی می کند و ما به دنبال گرفتن غرامت و دیرکرد از طرف روسی نیستیم ضمن اینکه نظارت آژانس به وسیله دوربین هایی که در آنجا مستقر کرده و بازدیدهایی که مستمرا از این نیروگاه انجام می دهد صورت می گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: در بسته پیشنهادی ارائه شده مسائل اصلی که مرتبط با وضعیت جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که در آنجا مطرح است می باشد و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با اشراف کاملی که به موضوع دارند می توانند آن را برای کشورهای دیگر توضیح دهند.

صالحی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر وجود تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت:علی رغم تحریم ها ما توانسته ایم این دستاورد عظیم را کسب کنیم دستاوردهایی که ایران دارد کشورهای جهان اسلام ندارند به گونه ای که ایران پیشتازترین کشور در جهان اسلام در ابعاد علمی و فناوری است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اولین کشور جهان اسلام است که ماهواره به فضا پرتاب کرد، تکنولوژی کلونی حیوانات را انجام داد و در بحث انتشار و صدور کتاب نیز نقش بسزایی داشته است به طوری که احسان اوغلو می گفت "ایران بهشت کتاب است" اما ما دومین کشور جهان اسلام بعد از ترکیه هستیم که به تولید علم پرداخته ایم که به زودی آن را هم جبران خواهیم کرد لذا تحریم ها موثر هست اما دو جنبه سلبی و ایجابی دارد ضمن اینکه ما از تحریم ها استقبال نمی کنیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: هم اکنون برخی از کشورهای غربی مستقیما برخی از پروژه هایی که در ایران در حال انجام است را به دلیل تربیت نیروی انسانی تامین بودجه می کند.

صالحی با اشاره به اینکه غربیها که تعهد احداث و راه اندازی نیروگاه بوشهر را داشتند آن را نیمه کاره رها کردند به گونه ای که غرب متاسفانه به هیچ تعهدی پایبند نیست به این دلیل است که ما با طرف روسی همکاری قابل قبولی را در پیش داریم.

وی با اشاره به مسئله امضای پروتکل الحاقی گفت: امضای پروتکل الحاقی امری حاکمیتی است ضمن اینکه خیلی از کشورهایی که عضو آژانس بین المللی هستند هنوز آن را امضا نکرده اند همچنین ما دوسال و نیم برای نشان دادن حسن نیت و شفاف سازی فعالیتمان به مفاد پروتکل الحاقی عمل نمودیم که متاسفانه نتیجه ای در بر نداشت و هم اکنون این امر کنار گذاشته شده است و تصمیم در مورد عمل به مفاد پروتکل الحاقی به نظام بر می گردد که در زمانش تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر معیارهای تثبیت فناوری هسته ای گفت: در سازمان ترتیبات اولویت داری وجود دارد که هم اکنون قصد داریم تا توجه خود را بر تحقیق و توسعه بیش از تولیدات متمرکز کنیم یعنی کیفیت تولیدات را بیشتر خواهیم کرد. دانشمندان ما موفق شده اند نسل های جدیدی از سانتریفیوژ را که شامل زنجیره های ده تایی است را بسازند که همه آنها هم اکنون درمراحل آزمایش است واخبار مسرت بخشی را در این رابطه در آینده ای نه چندان دور اعلام خواهیم کرد.

صالحی افزود: در حال حاضر قدرت جداکنندگی سانتریفیوژها در حدود 1.2 است که سانتریفیوژهای ما قدرت جداکنندگی شان بالای 5 است و امیدواریم که قدرت جداکنندگی سانتریفیوژهای ما به طرف 10 برود ضمن اینکه مقدمات آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه تا به امروز ضرورت بیشتری داشته که تولیدات خود را بالا ببریم که از آن خط قرمزها عبور کرده به گونه ای که هیچ کشور اسلامی به کل چرخه سوخت هسته ای دسترسی کامل ندارد اما ما به آن اشراف کامل داریم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس چگونه می توانند از تجربیات ما برای احداث و راه اندازی نیروگاههای اتمی خود اقدام کنند گفت: هم اکنون کشورهای حوزه خلیج فارس قراردادهایی را برای احداث نیروگاه هسته ای با کشورهای غربی منعقد کرده اند بر این اساس از کشورهای همجوار و واقع در حوزه خلیج فارس دعوت می کنیم که بیایند تا از تاسیسات هسته ای ما بازدید به عمل آورند.

صالحی افزود: همچنین در اصفهان برای برگزاری کارگاههای آموزشی در این زمینه برای سایر کشورها اعلام آمادگی کردیم ضمن اینکه اعلام می کنیم که همکاری تنگاتنگی در زمینه آموزش مسائل فنی و در اختیار قراردادن منابع انسانی با کشورهای حوزه خلیج فارس همچون امارات را برای انتقال تجربیات خود خواهیم داشت.

وی در ادامه به تهدیدهای رژیم صهیونیستی اشاره نمود و گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم کشورمان گفتند اسرائیل در وضعیتی نیست که بخواهد چنین تهدیداتی را علیه تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران انجام دهد ضمن اینکه در آژانس هم صراحتا اعلام کردیم که اقدامات پیشگیرانه را از جمله پدافند غیر عامل و پدافند نظامی برای محافظت از تجهیزات خود ایجاد کرده ایم و در این راستا به طور ادواری مانورهایی در آنجا صورت می گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی باتاکید براینکه به ملت بزرگ ایران اطمینان می دهم که اسرائیل عددی نیست که بخواهد به تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی آسیب وارد کند، گفت: اما هر تهدیدی را هم جدی می گیریم علی رغم اینکه مطمئنیم اتفاقی نخواهد افتاد و تمام اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و یقین بدانید که فعالیت هسته ای ما ادامه خواهد یافت.

صالحی درپاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص تصویب بیانیه ایران گفت: با توجه به فضای سیاسی آن اجلاس این طور دیده شد که به صورت بیانیه بیاید تا اجماع هم پشت سرش باشد و این همراه با قطعنامه تهدید اسرائیل شد چرا که اگر به صورت قطعنامه تصویب می شد برخی از کشورها عدم اقدام آن را اجرا می کردند و قطعنامه از اعتبار ساقط می شد ضمن اینکه بیانیه رئیس هم در آن صورت صادر نمی شد.

وی افزود: ایران با هوشمندی که داشت توانست در روز قدس این بیانیه ها را به تصویب برساند که این هم یک پیام الهی بود و هم یک پیام بین المللی.

معاون رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران خواسته و یا ناخواسته به عنوان کشوری مقتدر در جهان مطرح است گفت: هم اکنون جایگاه ایران به لحاظ تعاملات سیاسی درجایگاه کشورهای توسعه یافته( جی 8) است که این اهمیت و جایگاه سیاسی ایران را نشان می دهد چرا که اگر ایران مهم نبود این همه بحث در مورد آن صورت نمی گرفت.

صالحی با تاکید بر اینکه خود را صاحب حق می دانیم و بر این اساس هم هیچ هراسی به دل نداریم، تصریح کرد: اگر اینگونه نبود ما تا به امروز متزلزل می شدیم ضمن اینکه ما در صدد اعمال حاکمیت ملی خود هستیم و برای دلخوشی آنها صحبت نمی کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد بازدید اخیر آژانس از اراک و نطنز گفت: اقدامات خوبی انجام شده به طوری که در بازدید اخیری که آژانس از اراک و نطنز داشت فعالیتهای ما در آنجا مورد تقدیر قرار گرفت و در حال توسعه دادن این گونه اقدامات خود هستیم البته ما تعهداتی داریم و به همان میزان که به آن پایبندیم نسبت به حقوقمان نیز حساس هستیم اما در مواردی برای ابراز حسن نیت خود فراتر از تعهدمان عمل کرده ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به پیشنهادات ایران در قطعنامه تقویت پادمان که مورد تایید آژانس هم قرار گرفت، گفت: تاکید در تفاوت اساسی بین اقدامات حقوقی و اقدامات داوطلبانه کشورها برای آژانس انجام می دهند به گونه ای که اگر آژانس از تاسیسات هسته ای کشوری بازدید کرد و اقدامی فراتر از آن را دید قید داوطلبانه را در گزارش خود برای آن کشور ذکر کند.

صالحی تاکید و تصویب حفظ اطلاعات محرمانه به خصوص توسط اعضای دبیرخانه آژانس را از دیگر پیشنهادات ایران به شمار آورد که مورد استقبال آژانس بین المللی قرار گرفت.

وی همچنین درج نظرات کشورها را در گزارشات سالانه پادمان را نیز یکی دیگر از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دراین پیشنهاد درکنار نارساییهای احتمالی کشورهای عضو در انجام فعالیتهای هسته ای خود نظرات آنان نیز درج خواهد شد.

معاون رئیس جمهور تاکید بر اصالت اطلاعات دریافتی آژانس از منابع مختلف را از دیگر پیشنهادات جمهوری اسلامی ذکر کرد و در این باره اظهار داشت: مطالعات ادعایی آژانس می تواند از منابع آزاد گوناگون اطلاعات خود را کسب نماید اما بر اساس این پیشنهاد باید از اصالت اطلاعات دریافتی هم اطمینان حاصل نماید.

صالحی درادامه افزود: همچنین ایران آزمایشگاهی را دروین دارد که قرار شد درکشورهای درحال توسعه نیز آژانس شبکه ای از آزمایشگاه مشابه را ایجاد نماید.

وی در پایان خبر از دیدار با آمانو مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که از اول دسامبر سکان هدایت این سازمان را دردست خواهد گرفت، داد و گفت: نشست خوبی را با وی داشتیم ضمن اینکه ایشان اعلام کرد که استقلال رای خود را در آژانس حفظ خواهد کرد و از این به بعد به عنوان نماینده جامعه بین المللی به ایفای نقش خواهد پرداخت نه به عنوان نماینده یک کشور. همچنین از ایشان دعوت به عمل آمد که به ایران بیایند و بازدیدی از تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی داشته باشند که ایشان نیز پذیرفتند و امیدواریم در زمان وی همکاری خوبی را بین ایران با آژانس بین المللی شاهد باشیم.