تصویب لایحه سرای محله موجب تحول در محلات پایتخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی با حضور در جلسه روز سه شنبه شورای شهر و در زمان بررسی لایحه سرای محله با بیان این مطلب اظهار کرد : در حال حاضر 1320 مجموعه فرهنگی و اجتماعی، هنری و آموزشی و ورزشی در تهران با مدیریت بخشهای مختلف شهرداری از جمله معاونت اجتماعی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، سازمان ورزش و غیره فعالیت می کنند در حالیکه کارکرد بسیاری از آنها محلی است.

وی با اشاره به واگذاری زمینهای چمن و 200 خانه سلامت به شورا یاری ها و برقرار شدن ارتباط مناسب با شهروندان در محلات افزود: اگر مدیریت این مجموعه های فرهنگی و اجتماعی به خود مردم واگذار شود بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری به کارکنان مشغول در این مجموعه ها اشاره کرد و ادامه داد : 3 هزار و 320 نیروی انسانی در حال حاضر در این مراکز با انواع مختلف قراردادها مشغول به کار هستند که این در دراز مدت برای شهرداری مشکل ساز خواهد شد در صورتی که با تصویب این لایحه ، نوع خدمت رسانی این افراد نیز تعیین تکلیف می شود.

ایازی با بیان اینکه 7 کارگروه نیز در این راستا پیش بینی شده به اهمیت مشارکت مردم در اداره محلات تاکید کرد و بیان داشت : یکی از این کارگروهها مدیریت بحران است که شهروندان به راحتی می توانند در آن مشارکت کنند.

مشاور شهردار تهران با طرح این پرسش که آیا ما توانسته ایم در خصوص مدیریت بحران مردم را سازماندهی کنیم گفت : با واگذاری این مهم به دست شهروندان این اقدام انجام خواهد شد.

ایازی ادامه داد: 150 مرکز فرهنگی در سطح محلات وجود دارد که مدیریت آنها می تواند به دست شهروندان سپرده شده و به سرای محلات تبدیل شود نیروهای فرهنگی بازنشسته نیز برای حضور در این سراها وجود دارند .

به گقته وی با تشکیل این سراها قرار نیست شهرداری بر آنها دخالتی داشته باشد بلکه مدیریت کلی را انجام داده و شورای شهر نیز بر موضوع نظارت می کند.

وی افزود: مشارکت اجتماعی در سطح محلات نیز با تصویب و اجرایی شدن این لایحه افزایش می یابد.