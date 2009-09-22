به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان بسیج اساتید گفت: وقتی می گوییم دغدغه دین داریم و به دنبال ایجاد فضای مناسب برای پررنگ شدن دین در مراکز علمی هستیم که مطمئنا این دغدغه علم را نیز در بر می گیرد، چرا که علم و تحصیل علم بخشی از آموزه های دینی است و القای تقابل علم و دین جفا و ظلم آشکار به دین خواهد بود.

وی افزود: وقتی علم از ایمان فاصله می گیرد جامعه جهانی شاهد فجایعی نظیر هیروشیما و امثال آن می شود و علم به عنوان ابزار قدرت ظهور و بروز پیدا می کند.

وزیر علوم گفت: هر روز که بر عمر جوامع افزوده می شود نیاز به دین و اخلاق بیشتر احساس شده و امروز دنیا بیش از هر چیز به معنویات و اخلاق نیازمند است و وقتی از دغدغه دین سخن به میان می آید دغدغه آموزه های دینی برای تحصیل علم، اخلاق، معنویات و حتی مادیات را نیز شامل می شود.

وی با اشاره موضوع فناوری هسته ای گفت: در ابتدا عده ای وجود انرژی هسته ای را با توجه به تهدیدات دشمن و هزینه های آن غیر معقول می دانستند و مانع پیشرفت در این حوزه می شدند ولی با تشکیل دولت نهم و عزم و همت احمدی نژاد و حمایت بی بدیل مقام معظم رهبری از سیاستهای دولت در این بخش در کمتر از یکسال موضوع هسته ای به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شد و این حضور حماسی مردم هرگونه تحریم و قطعنامه دشمنان را خنثی ساخت و امروز دیگر هیچ ابر قدرتی توان ایستادگی در برابر خواست ملت را ندارد و این نوع عزم ملی باید در موضوع فضای معنوی و اخلاقی در جامعه دانشگاهی فراهم آید تا نگرش دینی عمیق و کارآمد در فضای علمی دانشگاهها شکل بگیرد.