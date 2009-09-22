شیرجه دچار یخبندان شده است/ فوتبال بلای جان ورزش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، قائم میرابیان شیرجه روی 27 ساله تیم ملی که سابقه کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز بازیهای غرب آسیا (2005 - دوحه قطر) را دارد، مردادماه گذشته در ششمین دوره مسابقات رده‌های سنی و عموم آسیا در ژاپن موفق به کسب 2 مدال طلا و یک برنز برای تیم ملی شیرجه کشورمان شد.

وی که به عنوان بهترین ورزشکار تابستان رشته شیرجه در نشست خبری صبح امروز (سه شنبه) در فدراسیون شنا حضور یافته بود، در خصوص این رشته گفت: در حال حاضر استخر برای شیرجه زیاد است اما کمبود ورزشکار داریم که از این امر می توان به عنوان یخبندان در شیرجه تعبیر کرد. امیدوارم با راه اندازی لیگ شیرجه، بر تعداد ورزشکاران هم افزوده شود.

میرابیان خطاب به رئیس جدید سازمان تربیت بدنی گفت: دوست دارم آقای سعیدلو سه نکته را حائز اهمیت قرار دهند. اول اینکه عدالت در ورزش را رعایت کنند. ورزش ما فقط به فوتبال و کشتی و تکواندو خلاصه نشود. ثانیا اینکه بحث حرفه ای گری در ورزش را دنبال کنند. اینطور نباشد که وقتی ورزشکار از دوران حرفه ای کناره گرفت خودش هم تمام شود. و سوم اینکه سری به اماکن ورزشی بزنند و با ورزشکاران ملاقات داشته باشند.

شیرجه روی ملی پوش کشورمان در ادامه تصریح کرد: بدون امکانات هرگز نمی توان موفقیتی را متصور بود. ما بازی های آسیایی 2010 گوانگجو را پیش رو داریم و امیدواریم که در این رقابت ها نتایج خوبی کسب کنیم. رشته شیرجه از جمله رشته هایی است که به امکانات جنبی از جمله ترامپولین و بابل ماشین نیاز دارد که در صورت فراهم شدن این امکانات، قطعا نتایج بسیار خوبی کسب خواهیم کرد.

میرابیان در ادامه با اشاره به برگزاری رقابت های لیگ شیرجه تصریح کرد: خوشبختانه امسال آیین نامه لیگ تصویب شده که این امر می تواند شور و شعف فراوانی در میان ورزشکاران این رشته ایجاد کند. در حال حاضر بسیاری از شیرجه روها با این برنامه به عرصه بازگشته اند که این امر می تواند تبعات مثبتی برای این رشته دربرداشته باشد.

وی با انتقاد از خبرنگاران حاضر در جلسه ، گفت: شما همواره به رشته ای چون فوتبال می پردازید و از رشته های پایه غافل می شوید. یک فوتبالیست پول کلانی از باشگاه متبوع خود می گیرد و برای کسی ارزش چندانی قائل نیست و من اعتقاد دارم همین بها دادن ها به فوتبال ، بلای جان ورزش کشور شده است.

میرابیان در پایان با یادآوری برادر مرحومش، افزود: من برادری به نام عادل داشتم که از شیرجه روهای بنام کشور بود و در بازی های آسیایی هم عملکرد خوبی داشت اما او در سانحه سقوط بهمن جان خود را از دست داد. از آن زمان بود که من تصمیم گرفتم راه او را دنبال کنم و قدم به رشته شیرجه گذاشتم. امیدوارم این رشته با حمایت سازمان و البته رسانه ها به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.

در مراسم برترین های شنا ، شیرجه و واترپلو در فصل تابستان، از قائم میرابیان در شیرجه، امیرحسین برایی در واترپلو و سعید آشتیانی در شنا تجلیل شد.