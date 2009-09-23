حسن توکل‌نیا به خبرنگار مهر گفت: اکران عیدفطر با توجه به بضاعت سینمای ایران در شرایط کنونی اکران قابل قبولی بوده است و فیلم‌های انتخاب شده برای اکران در این ایام مناسب هستند. نمایش همزمان چند فیلم پرفروش لطمه‌ای به میزان فروش آنها نمی‌زند.

وی افزود: زمانی که مخاطبان برای تماشای یکی از فیلم‌های در حال اکران به سالن‌های سینما می‌روند، مشاهده تبلیغات در سینماها موجب ترغیب آنها برای تماشای دیگر فیلم‌ها شده و این امر رونق سینما را به همراه دارد. تنوع اکران یکی از عوامل جذابیت برای مخاطب است.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "تله" ادامه داد: اکران فیلم‌های فرهنگی و هنری که مخاطبان کمتری دارد همزمان با نمایش فیلم‌های تجاری موجب رونق فیلم‌های فرهنگی و کمک به فروش بیشتر آنها می‌شود. نمایش این فیلم‌ها می‌تواند علاقمندان به سینمای هنری را هم برای فیلم دیدن به سالن‌های سینما بیاورد.

توکل‌نیا گفت: با توجه به میزان استقبال مردم از فیلم‌های روی پرده در روزهای اخیر موفقیت فیلم سینمایی "بی‌پولی" و "دو خواهر" بیش از دیگر فیلم‌ها به نظر می‌رسد و می‌توان پیش‌بینی کرد فروش این فیلم‌ها به سقف یک میلیارد تومان برسد.

تهیه‌کننده فیلم "چند می‌گیری گریه کنی" افزود: استقبال مخاطبان از فیلم‌های روی پرده تا اواخر پائیز ادامه می‌یابد. به غیر از فیلم‌های "بی‌پولی "، "زندگی شیرین" و "دوخواهر" دیگر فیلم‌هایی که در نوبت اکران هستند قابلیت جذب مخاطب را دارند و می‌توانیم به فروش سینماها در نیمه دوم سال امیدوار باشیم.