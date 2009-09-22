خوشنویس بیرجندی برگزیده جشنواره بین ‌المللی یاسین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در اختتامیه جشنواره یاسین که با حضور جمع کثیری از خوشنویسان برجسته ایران و ترکیه در محل موزه امام علی (ع) تهران برگزار شد، استاد مهدی اسماعیلی مود به عنوان برگزیده جشنواره معرفی شد.

مهدی اسماعیلی مود تنها دارنده گواهینامه استادی در رشته خوشنویسی در سطح استان بوده و هم اکنون به عنوان مدرس در انجمن خوشنویسان و آموزشگاه آزاد هنری نگارستان خط فعالیت می ‌کند.

همچنین امروز طی مراسمی برگزیدگان مسابقات هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد هنری که با موضوع نماز و نیایش در محل نگارخانه غدیر شهرستان بیرجند برگزار شد، معرفی شدند.

مسابقه هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد هنری با حضور هنرجویان شرکت کننده در دو رشته نقاشی و خوشنویسی و در دو مقطع تحصیلی دبستان و راهنمایی برگزار شد و پس از بررسی و داوری آثار توسط هیئت داوران 14 نفر به عنوان برگزیدگان این مسابقه معرفی شدند.

در این مسابقات در رشته نقاشی رضوان امینی، فاطمه هاشمی و فائزه بابایی ‌نیا مقام اول و نیلوفر چاجی و زهرا امیرآبادی مقام دوم و صدف نیک اختر مقام سوم را کسب کردند.

در رشته خوشنویسی تحریری نیز سحر صاحبی مقام اول، مهری عربی و نیما خلیلی مقام دوم و کوثر خسروی و الهه عبدالزراق‌نژاد نیز حائز مقام سوم شدند.

در رشته خوشنویسی با قلم نی نیز فاطمه قلاسی مود مقام دوم و رئوف براتی و احمد عجمی مقام سوم را کسب کردند.

جوایز برگزیدگان این مسابقه در مراسم همایش ملی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر که 19 مهرماه در محل مجتمع فرهنگی و هنری علامه فرزان بیرجند برگزار خواهد شد به آنان اهدا می‌ شود.