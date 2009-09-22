تقدیر مدیرعامل سازمان انتقال خون از 120 هزار اهداکننده در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اهدای خون در ماه مبارک رمضان را یکی از بهترین عبادات دانست و افزود: مردم عزیز ایران همیشه در این راه پیشگام بوده اند و نیاز بیماران را اولویت زندگی خود قرار داده اند.

وی افزود: اقدام به این امر خداپسندانه و انساندوستانه آن هم در ایام روزه داری کاری بزرگ و باشکوه است و اوج ایثار و از خودگذشتگی کسانی را نشان می دهد که بدون روبرو شدن با کسی که نیاز خود را با خون آنان برطرف می سازد زندگی را در رگهای جامعه نیازمند به خون جاری می سازند.

ابوالقاسمی اهدای خون را یک صدقه جاریه خواند و افزود: خون اهدایی صدقه ای است که می توان اطمینان داشت قطعاً به دست نیازمندش خواهد رسید.

وی ضمن تشکر و بزرگداشت مقام اهدا کنندگان، خصوصاً اهدا کنندگان ماه مبارک رمضان افزود: هر کسی با صرف 30 دقیقه از وقت خود می تواند جان حداقل سه نفر را نجات دهد و حیات بخشیدن به انسانها از بالاترین اعمال انسانی است که مصداق این کلام خداست که می فرماید هر کس جان یکنفر را نجات دهد مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است.