9 نمایش در هفته دفاع مقدس به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر نبی زاده در جمع خبرنگاران در اعلام برنامه این نمایشها افزود: نمایش برف به نویسندگی و کارگردانی سعید تشکری، در محل جهاد دانشگاهی مشهد، شاید شروع یک پایان به نویسندگی و کارگردانی سید عباس شکروی در سالن آمفی تئاتر ارشاد تایباد، اجرا می شود.

وی ادامه داد: لوکوموتیوران به نویسندگی و کارگردانی هادی هروی در تالار ادیب نیشابور، شورچراغنه به نویسندگی مژگان سلطانی و کارگردانی هادی وکیلی، در سالن اندیشه تربت حیدریه، تهران هشت و سی به نویسندگی فرهاد ارشاد و کارگردانی راد مرد در تالار هنرهای زیبای قوچان، در بیداری به نویسندگی شهرام کرمی و کارگردانی مشورتی در سالن ارشاد خواف اجرا می شود.

مسئول ستاد فعالیتهای فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: همچنین نمایش برزخ به نویسندگی و کارگردانی تاجیک در سالن ارشاد خواف، وطنم را دوست دارم به نویسندگی و کارگردانی آتش افزا در سالن ارشاد درگز، شهرآباد در رمل به نویسندگی سید شمس و کارگردانی مریم نیکو در سالن ارشاد سبزوار در طول هفته دفاع مقدس اجرا خواهند داشت.

وی همچنین از برگزاری یادواره گرامیداشت شهدا در کلیه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در طول این هفته خبر داد.