۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

در کرمان؛

51 هزار دانش آموز کلاس اولی سال تحصیلی را آغاز کردند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش کرمان گفت: بیش از 51 هزار دانش آموز کلاس اولی در استان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید در کرمان بیش از 590 هزار دانش آموز تحت پوشش خدمات آموزشی قرار می گیرند که از این تعداد بیش از 51 هزار نفر کلاس اولی هستند.

وی افزود: به منظور آشنایی دانش آموزان با محیط مدرسه جشن شکوفه ها در بیش از دو هزار و 170 کلاس درس برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش کرمان همچنین از توزیع شیر در مدارس ابتدایی استان کرمان خبر داد.

فتحی به برگزاری دوره های آموزشی ویژه معلمان، تهیه کتابهای کمک آموزشی، دوره های ضمن خدمت معلمان برای آموزش مطالب جدید درسی و انجام پروژه مهر به عنوان برنامه های این سازمان در طول تابستان اشاره کرد و افزود: در سال تحصیلی جدید در راستای استفاده بهینه از امکانات در بخش پرورشی و تربیت بدنی و آموزش و نوآوری برنامه ریزی های مناسب صورت گرفته است و در این راستا از همه ظرفیتها برای ارتقا کیفیت مسائل آموزش و پرورش استفاده خواهد شد.

