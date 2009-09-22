برداشت 80 هزار تن خرما در سال جاری از نخیلات استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجیدرضا پاکاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: 32 هزار هکتار در سطح استان زیر کشت ارقام مختلف خرما است که رقم پیارم هرمزگان مقام برتر کشوری و دنیا را با سطح دو هزار هکتار در شهرستان حاجی آباد داراست که از اواسط مهرماه برداشت این رقم آغاز و تا پایان آبان ماه به طول می انجامد.

وی بیان کرد: همچنین 20 هکتار رقم پیارم در شهرستان رودان و سه هکتار در شهرستان بستک افزایش سطح زیرکشت داشته ایم که در سه تا چهار سال آینده بارور خواهند شد اما در شرایط کنونی با دو هزار هکتار سطح زیرکشت سالانه شش هزار تن خرمای رقم پیارم از نخیلات حاجی آباد برداشت می شود.

وی بیان کرد: ارقام خاصویی، مهرداسنگ، خنیزی، گریته، مضافتی، هلیلی، آل مهتری، زاهدی، برحی، دیری و توری از دیگر ارقام نمونه خرماست که در سطح استان وجود دارد.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی هرمزگان برداشت محصول خرما از نخیلات استان را از اوایل خردادماه تا پایان آبان ماه عنوان کرد و افزود: برداشت خرما از شهرستان میناب با برداشت رقم آل مهتری آغاز و در نهایت در شهرستان حاجی آباد با برداشت ارقام پیارم و هلیلی به پایان می رسد.

پاکاری میزان تولید محصول خرما را 130 هزار تن در سال جاری پیش بینی و بیان کرد: سال گذشته نیز میزان تولید خرما در استان 130 هزار تن بوده که در صورت مساعد شدن اقلیم و بارندگی مناسب انتظار افزایش تولید در این محصول حتمی است و سازمان در خصوص کنترل خشکسالی توانسته با جایگزینی ارقام و برنامه های مدیریتی و به زارعی در عرصه توسط باغداران از کاهش میزان تولید محصول خرما جلوگیری کند.

به گفته وی، از نظر سطح زیر کشت استان هرمزگان دارای رتبه دوم کشوری و از نظر میزان تولید حائز رتبه سوم پس از استان های کرمان و بوشهر است.

وی نخیلات استان را دارای کشت آبی و دیم خواند و یادآور شد: از مجموع 32 هزار هکتار بیش از 30 هزار هکتار زیرکشت آبی و حدود هزار و 900 هکتار به صورت کشت دیم است که در اثر خشکسالی با افت محصول مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان بندرعباس سه هزار و 567 هکتار آبی و 404 هکتار دیم، شهرستان خمیر 925 هکتار آبی و 270 هکتار دیم، شهرستان بستک هزار هکتار آبی و 170 هکتار دیم، شهرستان لنگه 526 هکتار آبی و 80 هکتار دیم، شهرستان جاسک 802 هکتار آبی و 180 هکتار دیم، حاجی آباد چهار هزار و 287 هکتار آبی، شهرستان قشم 203 هکتار آبی و 22 هکتار دیم و رودان هشت هزار و 431 هکتار آبی و 480 هکتار دیم زیر کشت محصول خرماست.

وی در پایان شهرستان های حاجی آباد و رودان را تنها دارای سطح زیرکشت آبی دانست و افزود: شهرستان میناب با بیش از 48 هزار تن رتبه اول، شهرستان رودان با بیش از 39 هزار تن رتبه دوم و شهرستان حاجی آباد با 20 هزار تن رتبه سوم تولید محصول خرماست.