لابی گسترده صهیونیستها در مجمع عمومی علیه رئیس جمهوری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، نمایندگان اسرائیل در آمریکا بویژه "گابریلا شالو" نماینده تل آویو در سازمان ملل این روزها سخت مشغول دیدار با مقامات کشورهای دیگر و مذاکره با آنها درباره ایران است.

جورزالم پست، هدف از این دیدارها را ایجاد یک جو ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بویژه در هنگام سخنرانی "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران در این مجمع دانسته است.

به نوشته این روزنامه، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آخرین ساعات شب گذشته وارد نیویورک شد و قرار است امروز سه شنبه با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و "ابومازن" رئیس تشکیلات خود گردان دیدار کند.

بر اساس این گزارش، قرار است روز پنجشنبه هفته جاری ( 2 مهر ) نشستی در مقر سازمان ملل برگزار شود که ریاست آن بر عهده اوباما خواهد بود و تمام تلاش مقامات صهیونیستی بر آن است تا پیش از برگزاری این نشست دیدارهایی را با مقامات مطرح جهان انجام داده و مذاکراتی را درباره ایران با آنها انجام دهند.

یکی دیگر از اهداف نمایندگان رژیم صهیونیستی از رایزنی با مقامات کشورهای دیگردر حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، بایکوت کردن سخنرانی احمدی نژاد توسط این مقامات است.

دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز عازم نیویورک شد؛ این سفر در حالی صورت می گیرد که همچون سالهای گذشته سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران همچون برخی دیگر از مقامات کشورها همواره جزء مهمترین و حساس ترین سخنرانی ها به حساب می آید، چرا که سردمداران غرب به همراه رسانه هایشان منتظر آنند تا ببینند و بشنوند که رئیس جمهور کشورمان این بار قرار است در خصوص چه موضوعاتی به ایراد سخنرانی بپردازد.

حضور احمدی نژاد در نشست عمومى سازمان ملل در حالی صورت می گیرد که کشورمان با ارائه بسته پیشنهادی در تلاش است تا با غرب درباره مسائل مختلف جهانی مذاکره کند؛ ولی از سوی دیگر قدرت هاى بزرگ جهانى نیز ماه سپتامبر را آخرین مهلت ایران براى پاسخگویى به درخواست آغاز مذاکرات بر سر برنامه هسته اى تهران اعلام کرده اند. موضوعی که همواره کشورهای غربی از جمله آمریکا تلاش کرده اند تا آن را در صدر اخبار و دغدغه های خود اعلام کنند.

این سخنان دولتمردان غربی در حالی صورت می گیرد که بر خلاف رویکرد مسئولان نظام جمهوری اسلامی که بر محور مذاکرات در سطح کلان تاکید می کنند، سران کشورهای غربی همواره در نظراتشان فعالیت هسته ای کشورمان از محورهای مهم گفتگوهای آینده می دانند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اول مهر و حدود ساعت 17:30 بعداز ظهر به وقت نیویورک درمجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.