21 هزار دانش آموز کردستانی روز شکوفه ها را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، همزمان با سراسر کشور و با حضور جمعی از مدیران استان جشن ورود 21 هزار دانش آموز کلاس اولی در مدارس کردستان برگزار شد.

در این مراسم که در دبستان طالقانی سنندج و به صورت نمادین برگزار شد، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: روز اول ورود به مدرسه برای دانش آموز بسیار خاطره انگیز است و در طول چند سال اخیر با برگزاری جشن های مختلف تلاش می شود که این خاطره برای همیشه در ذهن دانش آموزان کلاس اول ماندگار شود.

خسرو ساکی با اشاره به وضعیت مدارس استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر وضعیت مدارس استان کردستان برای پذیرایی از دانش آموزان بسیار مناسب است و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش می شود که هر سال علاوه بر افزایش کلاسهای درس در استان مدارس قدیمی نیز مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته تا دانش آموزان و معلمین بتوانند به بهترین نحو ممکن از فضاهای آموزشی استفاده کنند.

وی گفت: روند کاهشی تعداد دانش آموزان کلاس اول ابتدای در استان کردستان از چند سال گذشته آغاز شده و این مهم در سال جاری نیز به وقوع پیوسته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان هدف از برگزاری این جشن را آشنایی دانش آموزان پایه اول ابتدایی با فضا، قوانین و مقررات، کارکنان و عوامل اجرایی مدارس اعلام کرد .

به گفته وی ارائه توصیه های بهداشتی و تغذیه ای به اولیا، آشنایی دانش آموزان با امکانات مدرسه و نحوه استفاده از آن، ارتباط با همسالان و دوست یابی، کاهش استرس دانش آموزان با ایجاد فضایی شاد را از دیگر اهداف برگزاری جشن شکوفه ها برشمرد.

در ادامه این مراسم برنامه های مختلفی فرهنگی و هنری به مناسبت جشن ورود دانش آموزان به مدارس نیز برگزار شد.