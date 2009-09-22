"فیلسوفان افلاطونی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرا و اندیشههای فیلسوفان افلاطونی مشرب میپردازد و دیدگاههای متفاوت آنها را مورد بررسی قرار میدهد.
نویسنده در این کتاب برای اولین بار سعی کرده تا گفتگوهایی که میان متفکران افلاطونی و نو افلاطونی وجود داشته را مورد توجه قرار دهد.
کتاب مشتمل بر 896 صفحه و در سه بخش تنظیم شده است. کتاب علاوه بر مقدمه و نمایه دارای کتابشناسی نیز هست.
کاربرد فلسفه پیشاسقراطی برای حمایت از اصلاح سیاسی، اولین گفتگوی افلاطون، گفتگوی سقراط با همسالان خود درباره فضیلت و خیر از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
پارادایمهای فلسفی عنوان بخش دوم این کتاب است. در این بخش موضوع شیوه گفتگوی سقراطی و فلسفه سیاسی سقراط مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش سوم به محاکمه و مرگ سقراط میپردازد و دوران پس از او را مورد بررسی قرار میدهد. در این بخش محدودیتهای عقل بشر و چالشهای فرا روی فیلسوفان پیش از سقراط مورد توجه قرار گرفته است.
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