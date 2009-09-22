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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

"فیلسوفان افلاطونی" منتشر شد

"فیلسوفان افلاطونی" منتشر شد

کتاب "فیلسوفان افلاطونی" اثر کاترین زاکرت از سوی انتشارت دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرا و اندیشه‌های فیلسوفان افلاطونی مشرب می‌پردازد و دیدگاه‌های متفاوت آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده در این کتاب برای اولین بار سعی کرده تا گفتگوهایی که میان متفکران افلاطونی و نو افلاطونی وجود داشته را مورد توجه قرار دهد.

کتاب مشتمل بر 896 صفحه و در سه بخش تنظیم شده است. کتاب علاوه بر مقدمه و نمایه دارای کتابشناسی نیز هست.

کاربرد فلسفه پیشاسقراطی برای حمایت از اصلاح سیاسی، اولین گفتگوی افلاطون، گفتگوی سقراط با همسالان خود درباره فضیلت و خیر از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

پارادایم‌های فلسفی عنوان بخش دوم این کتاب است. در این بخش موضوع شیوه گفتگوی سقراطی و فلسفه سیاسی سقراط مورد بررسی قرار گرفته است. 

بخش سوم به محاکمه و مرگ سقراط می‌پردازد و دوران پس از او را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این بخش محدودیتهای عقل بشر و چالشهای فرا روی فیلسوفان پیش از سقراط مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 950975

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