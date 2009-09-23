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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

جوانان باید با مجازات جرمها آشنا شوند

جوانان باید با مجازات جرمها آشنا شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان ملی جوانان استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه بسیاری از جوانان در جامعه اقدام به ناهنجاری و جرم می کنند بدون اینکه از کیفر و مجازات آن اطلاعاتی داشته باشند به همین لحاظ جوانان باید از مجازات جرمها آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام عباس ابراهیمی روز چهارشنبه در بازدید از بند جوانان زندان مرکزی بوشهر افزود: بر همین اساس باید در این ارتباط با اطلاع رسانی صحیح  گرایش به انجام جرم را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه باید با اصلاح و برخورد مناسب و فراهم آوردن امکانات، زندانیان جوان را به فضای عمومی جامعه باز گرداند، اظهار داشت: باید این افراد را برای بازگشت به جامعه آماده کرد و با اصلاح و برخورد مناسب با زندانیان جوان و فراهم آوردن امکانات، آنان را به فضای جامعه برگردانیم.

ابراهیمی با ستودن فعالیتهای مسئولان زندان و خدمات ارائه شده به زندانیان، اظهار داشت: تلاشهای صورت گرفته مسئولان زندان بوشهر موجب اصلاح زندانیان در مسیر صحیح می شود.

مدیر سازمان ملی جوانان استان بوشهر گفت: سازمان ملی جوانان این آمادگی را دارد در خصوص معرفی و ورود سمنهای تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی و انجام فعالیتهای فرهنگی در زندان با سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی همکاری کند.

ابراهیمی با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی در خصوص جرائم و نوع کیفر در جامعه افزود: بسیاری از جوانان در جامعه اقدام به ناهنجاری و جرم می کنند بدون اینکه از کیفر و مجازات آن اطلاعاتی داشته باشند به همین دلیل باید در این خصوص اطلاع رسانی گسترده کرد.

کد مطلب 950978

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