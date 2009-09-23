جوانان باید با مجازات جرمها آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام عباس ابراهیمی روز چهارشنبه در بازدید از بند جوانان زندان مرکزی بوشهر افزود: بر همین اساس باید در این ارتباط با اطلاع رسانی صحیح گرایش به انجام جرم را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه باید با اصلاح و برخورد مناسب و فراهم آوردن امکانات، زندانیان جوان را به فضای عمومی جامعه باز گرداند، اظهار داشت: باید این افراد را برای بازگشت به جامعه آماده کرد و با اصلاح و برخورد مناسب با زندانیان جوان و فراهم آوردن امکانات، آنان را به فضای جامعه برگردانیم .

ابراهیمی با ستودن فعالیتهای مسئولان زندان و خدمات ارائه شده به زندانیان، اظهار داشت: تلاشهای صورت گرفته مسئولان زندان بوشهر موجب اصلاح زندانیان در مسیر صحیح می شود .

مدیر سازمان ملی جوانان استان بوشهر گفت: سازمان ملی جوانان این آمادگی را دارد در خصوص معرفی و ورود سمنهای تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی و انجام فعالیتهای فرهنگی در زندان با سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی همکاری کند .

ابراهیمی با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی در خصوص جرائم و نوع کیفر در جامعه افزود: بسیاری از جوانان در جامعه اقدام به ناهنجاری و جرم می کنند بدون اینکه از کیفر و مجازات آن اطلاعاتی داشته باشند به همین دلیل باید در این خصوص اطلاع رسانی گسترده کرد.