بازگشت شوش به اوج اقتدار تاریخی/ اعتبارات ویژه باید تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این بین دشمن از چند جبهه و شهر به خاک ایران حمله کرد که تنها مرزهای شهرهای آبادان و خرمشهر به علت معروفیت این دو شهر به لحاظ تجاری و صنعتی مورد توجه محافل مختلف قرار گرفت در حالیکه شهرهای شوش، دشت آزادگان، بستان و هویزه نیز که به عنوان سپر دفاع از حمله دشمن به سرزمین ایران بودند کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

یکی از این مناطق که صدمات فراوانی را متحمل شد شهر شوش است که علاوه بر اینکه لقب کهن ترین شهر جهان را یدک می کشد به علت قرار گرفتن حرم حضرت دانیال نبی در آن از جایگاه مذهبی فوق العاده ای در نزد مردم کشور و خوزستان برخودردار است.

یکی از محورهای اصلی تهاجم ارتش بعثی عراق به سرزمین ایران، حمله از مرز و محور فکه و تصرف مناطق دشت عباس و عین خوش در شمال غربی استان خوزستان و رسیدن به رودخانه کرخه در غرب شهرهای دزفول و شوش بود و ارتش عراق در روزهای آغازین جنگ به راحتی تا پل نادری بر روی رودخانه دجله پیشروی کرد و با مقاومت چندانی روبرو نشد.

مقاومت مردم و نیروهای مسلح در شهرهایی مانند خرمشهر، بستان و سوسنگرد موجب شد تا ارتش بعثی برای پیشروی هماهنگ در همه جبهه‌ها، در کنار پل کرخه در حوالی شوش منتظر بمانند و نیروهای ارتش بعثی می‌توانستند جاده اهواز - اندیمشک را به تصرف خود درآورند اما مقاومت‌های ایجاد شده در همه جبهه ها، مانع از تصمیم آنها برای ادامه پیشروی از محور پل نادری شد و آنها که به هدف اصلی خود نرسیده بودند در این مدت آنها خسارتهای فراوانی به شهرهای اطراف از جمله شوش وارد کردند.

سرانجام شهر شوش با انجام عملیات فتح المبین از دید و تیر مستقیم متجاوزان خارج شد و سومین عملیات بزرگی که رزمندگان اسلام برای بیرون راندن قوای اشغالگر ارتش بعثی عراق از سرزمینهای ایران در دوم فروردین ماه سال 1361 انجام شد، عملیات فتح‌المبین نامیده شد و قبل از انجام این عملیات، عملیات ثامن‌الائمه در پنج مهرماه سال 1360 برای شکست حصر آبادان و نیز عملیات طریق‌القدس برای آزاد‌سازی شهر بستان در آذر ماه سال 1360 به اجرا درآمده بود.

عملیات فتح‌المبین که نام آن بر اساس تفالی به قرآن، انتخاب شد، پس از گذشت حدود 18 ماه از آغاز تهاجم گسترده قوای دشمن به خاک ایران، آغاز و به مدت یک هفته با پیروزی قاطع قوای اسلام پایان یافت. ‌

تخریب کلی 30 روستای شوش

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص مسائل زمان جنگ در شهرستان شوش به خبرنگار مهر در اهواز گفت: شهرستان شوش در کل و آثار تاریخی و حرم حضرت دانیال نبی به صورت خاص به شدت در زمان جنگ تحمیلی آسیب دیدند و در این بین 30 روستای شوش به طور کلی در جنگ تخریب شدند.

جاسم ساعدی اظهار داشت: روستاهایی که در مناطق غرب کرخه و در منتهی الیه مرز بین المللی ایران و عراق قرار داشتند به شدت زیر آماج حملات دشمن قرار گرفتند که در نهایت منجر به تخریب اساسی آنها شد که با تلاش رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین، شهر شوش از تیررس مستقیم دشمن رها شد.

نماینده مردم شوش در مجلس عنوان کرد: با وجود تمام خرابی ها، هنگام جنگ که مسئولان قصد داشتند مناطق جنگ زده را برای بازسازی تقسیم بندی کنند تنها روستاهای غرب کرخه را به عنوان مناطق جنگی به حساب آورند و سایر شهر شوش که در جنگ به صورت جدی آسیب دید از این امتیار بی بهره ماندند.

ساعدی افزود: روستاهای غرب کرخه که در سه ساله گذشته به بخش ارتقا یافته اند آن موقع تنها دو دهستان بودند که شامل طرح بازسازی شدند و بخش اعظمی از شهر به خصوص آثار تاریخی و مذهبی که در جریان جنگ آسیب دیدند در این طرح گنجانده نشدند و بازسازی در این شهر در حد تعمیر درب و پنجره بود.

بی توجهی به بازسازی شهر شوش

وی بیان کرد: در این خصوص یک بی توجهی محض به مردم شهر شوش شد و آنان به شدت در این طرح نادیده گرفته شدند که تا همین امروز می توان آثار خرابی های جنگ را در شهر شوش مشاهده کرد، این در حالیست که انتظار می رفت کل شهر شوش در این طرح قرار می گرفت.

نماینده مردم شوش تاکید کرد: قلعه باستانی شوش و حرم دانیال نبی نیز در این حملات آسیب جدی دیدند اما اعتبار خاص بازسازی برای آنها در نظر گرفته نشد و به عبارتی بازسازی نشدند و وقتی هم ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی تشکیل شد مردم خود اقدام به بازسازی و تعمیر خانه و محل سکونت خود کرده بودند و بازهم اعتبار خاصی برای این کار در نظر گرفته نشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در اواخر دولت ششم اعلام شد که بازسازی مناطق جنگی تمام شده در حالیکه شما همین حالا هم می توانید آثار خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی در بسیاری از شهرهای خوزستان مشاهده کنید.

جنگ فقط مختص تخریب خانه ها نبود

ساعدی گفت: همواره در همه جا گفته ام که در هشت سال جنگ تحمیلی تنها خانه ها و شهرها تخریب نشدند بلکه شهرهای جنگی هشت سال از مسیر توسعه و سازندگی عقب افتادند و نمی توان با بازسازی صرف اماکن این عقب ماندگی را جبران کرد و شهرهای جنگی هشت سال از مسیر سازندگی عقب افتادند که به نظر می رسد این موضوع بسیار جدی تر از تخریبهای صورت گرفته است.

وی افزود: هنگامی که شهرهای خوزستان در طول هشت سال جنگ تحمیلی آماج حملات دشمن قرار داشتند و خانه و کاشانه مردم، زیر ساختها و در کل شهرها در حال تخریب وحشتناک بودند سایر شهرهای ایران در همین زمان به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و برچیده شدن نظام ستمشاهی در حال پیشرفت و ترقی بودند و از دلار هفت تومانی برای توسعه زیرساختهای خود استفاده می کردند، آیا توجه به این عقب افتادگی مهمتر از بازسازی خانه ها که آنهم به صورت مطلوبی انجام نشد، نبود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تا همین حالا نیز کارهایی مثل اصلاح راه های ارتباطی، تسطیح زمینهای کشاورزی، خنثی سازی مین ها و مواد منفجره که همه آنها از تبعات ناشی از جنگ است با مشکل مواجه هستند و برای مثال در بخش خنثی سازی مین و مواد منفجره هر مدت شاهد شهادت یا قطع عضو بدن یک چوپان یا کشاورز منطقه هستیم و این موضوع به صورت مستمر ادامه دارد، آیا با چنین شرایطی می توان شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، دارخوین، دشت آزادگان، هویزه، بستان، اهواز و شوش را مناطقی بازسازی شده معرفی کرد.

ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق جنگی

ساعدی در خصوص انتظار نمایندگان شهرهای جنگی از دولت و مسئولین برای رفع مشکلات این مناطق به سه مورد اساسی اشاره کرد و گفت: اولین مشکل بیکاری است چرا که بسیاری از کارخانجات و تاسیسات صنعتی، تجاری و کشاورزی این استان در زمان جنگ تخریب و در مواردی از بین رفته است و تاکنون به صورت اساسی احیا نشده اند به همین دلیل دولت باید عزم خود را برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در این مناطق جزم کند.

وی بیان کرد: بسیاری از کارخانجات و حتی صنایعی مانند کشاورزی و دامپروری در زمان جنگ تخریب شدند و جمعیت جدید جویای کار با نبود فرصتهای شغلی مواجه هستند و این وضعیت اکنون در تمام شهرهای خوزستان وجود دارد و معضلات و مشکلات فراوان اجتماعی به همراه داشته است.

لزوم تثبیت فرصت های شغلی موجود

نماینده مردم شوش در مجلس افزود: دومین اقدامی که دولت می تواند برای احیای مناطق جنگی کند حفاظت و تثبیت فرصت های شغلی موجود و جلوگیری از حذف شدن آنها است چرا که بسیاری از کارخانجات در زمان جنگ آسیب دیدند و برای رفع این آسیب دیدگی به شدت مقروض شده اند و اکنون قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند و مجبور به اخراج کارکنان خود شده اند.

ساعدی گفت: این موضوع از زمان پایان جنگ تاکنون مغفول مانده و لازم است دولت تسهیلات ویژه ای برای این بخش اختصاص دهد تا فرصت های شغلی موجود از بین نروند و کارکنان آنها به خیل عظیم بیکاران نپیوندند.

اختصاص اعتبار ویژه برای عمران شهری و روستایی

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص انتظار سوم نمایندگان از دولت گفت: اغلب شهرها و روستاهای خوزستان به علت جنگ هنوز از عمران شهری مطلوبی برخوردار نیستند و چهره در خور شانی ندارند و هنوز محرومیت و مظلومیت در چهره شهرها و روستاهای جنگی قابل رویت است در حالیکه قبل از جنگ چهره این مناطق به علت رونق اقتصادی وصنعتی زبانزده خاص و عام بود.

وی تاکید کرد: برای این کار لازم است دولت خط اعتباری جدید در اختیار شهرداری های این شهرها قرار بدهد تا شهردارهای با اعتبار بیشتری نسبت به عمران و آبادی شهرها و روستاهای خوزستان اقدام کنند.