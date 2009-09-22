1.5 تن مواد مخدر در گلستان کشف و ضبط شد

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این زمینه 47 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان متلاشی و تعدادی قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

وی از انهدام باند بزرگ موادمخدر و کشف بیش از 330 کیلوگرم مواد مخدر تریک در شهرستان علی آباد کتول در روز گذشته خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در پی اطلاعات به دست آمده مبنی بر فعالیت تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر در سطح شهرستان علی آباد کتول، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

به گفته سردار عطایی، عصر روز گذشته ماموران با تشکیل اکیپی مخفیگاه قاچاقچیان را مورد محاصره قرار داده و چهار نفر از عوامل تهیه و توزیع را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گلستان بیان داشت: در این زمینه 333 کیلوگرم تریاک کشف و یک دستگاه خودرو پیکان وانت و چهار دستگاه گوشی تلفن همراه ضبط شد.

وی یادآور شد: همزمان با هفته آخر ماه مبارک رمضان 70 فقره سرقت در استان شناسایی و 13 سارق در استان دستگیر شدند.