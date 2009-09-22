روسیه مذاکرات خود را با سازمان تجارت جهانی تکمیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، "ایگور شووالوف" روز دوشنبه در واشنگتن با "ران کرک" نماینده آمریکا در سازمان تجارت جهانی دیدار کرد.

وی امروز سه شنبه در سفارت روسیه در آمریکا پس از برگزاری نشست با ران کرک گفت: ما خواهان تکمیل مذاکرات خود با سازمان تجارت جهانی هستیم که این امر به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

در همین حال وال استریت ژورنال از آمادگی قزاقستان و بلاروس برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی خبر داد.

بر اساس این گزارش روسیه که به مدت 16 سال برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تلاش کرده در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از اقتصاد خوبی برخوردار است.

پیشتر نخست وزیر روسیه بر از سر گیری گفتگوها با اروپا بر پیوستن کشورش به سازمان تجارت جهانی تاکید کرده بود.

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات میان اعضا را حل و فصل می کند. مقر این سازمان در ژنو سوئیس است.