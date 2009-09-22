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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۲

سرهنگ بیگی خبر داد:

استفاده از گشتهای فوق العاده در مهر ماه برای کنترل نظم و امنیت

استفاده از گشتهای فوق العاده در مهر ماه برای کنترل نظم و امنیت

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از به کارگیری 327 گشت خودرویی و 200 گشت موتوری برای کنترل امنیت معابر و اطراف مدارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن بیگی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس پایتخت برای تامین امنیت دانش آموزان در 6384 مدرسه برنامه ریزی کرده است و در این رابطه پلیس با استقرار در اطراف مدارس با افرادی که اقدام به ایجاد مزاحمت و یا شرارت کنند به شدت برخورد می کند.

وی با اشاره به مزاحمت افرادی که به وسیله خودرو و یا موتورسیکلت در اطراف مدارس اظهارداشت: عده ای به وسیله موتورسیکلت با ایجاد حرکات نمایشی در اطراف مدارس اقدام به ایجاد مزاحمت می کنند که پلیس علاوه بر توقیف خودرو یا موتورسیکلت با این افراد برخورد انتظامی می کند.

سرهنگ بیگی از همکاری 6 هزار نگهبان محله، 12 هزار پلیس افتخاری و 15 هزار همیار پلیس برای پوشش امنیتی مسیرهای تردد دانش آموزان خبر داد و افزود: در 400 نقطه تهران گشتهای پیاده پلیس که در مسیر راه دانش آموزان قرار دارد مستقر می شوند. همچنین در مهر ماه برای افزایش توان کنترلی پلیس از گشتهای فوق العاده پلیس استفاده می شود و وظیفه این گشتها ایجاد نظم و امنیت مطلوب است.

وی در رابطه با ایجاد امنیتی پیرامون دانشگاهها گفت: امنیت داخل و پیرامون دانشگاهها بر عهده انتظامات دانشگاهها است.

کد مطلب 950991

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