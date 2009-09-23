19 رودخانه در استان یزد فاقد جریان سطحی آب هستند

محمدرضا عارف در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از 25 رودخانه مهم استان یزد که ایستگاه هیدرومتری بر روی آنها احداث شده است، تنها شش رودخانه از جریان آب در سطوح مختلف بهره‌ مند هستند.

وی خاطرنشان کرد: عدم جریان آب در رودخانه‌ های استان یزد به دلیل خشکسالی سالهای گذشته است.

عارف ادامه داد: آمار و ارقام جریان سطحی رودخانه ‌ها در سال آبی جاری حاکی از آن است که حجم جریان سطحی رودخانه‌ های استان یزد نسبت به متوسط دوره آماری 92 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه بارندگی در استان یزد در سال آبی جاری نسبت به سال قبل 114 درصد افزایش داشته است، بیان داشت: اگرچه بارندگی سال آبی جاری نسبت به متوسط دوره آماری کاهش اندکی داشته است اما به دلیل خشکسالی شدید سال آبی گذشته، وضعیت منابع آبهای سطحی استان یزد شرایط بسیار نامناسبی داشته است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود همچنین عنون کرد: میزان بارش باران در سال آبی 87 - 88 نسبت به متوسط دوره آماری دو درصد کاهش داشته است.

عارف یادآور شد: میزان بارندگی سال آبی جاری استان یزد 7.102 میلیمتر بوده در حالی که این میزان در سال آبی گذشته 1.48 میلیمتر و در متوسط دوره آماری 2.105 میلیمتر بوده است.