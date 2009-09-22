مردم کردستان در انتظار خبرخوب باشند/ دور سوم سفر استانی برای تحقق وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص حوادث کردستان اظهار داشت: در همان روزهای اول وقایع در کردستان مسئولان سیاسی-امنیتی واطلاعاتی سرنخ های خوبی را پیدا کرده بودند ولی چیزی نگفتند تا بتوانند نتیجه مطلوب رااز اقداماتشان بگیرند.

وی افزود: در کردستان کشف اینگونه وقایع کار دشواری نیست به دلیل اینکه مردم کاملا با دستگاه های امنیتی هماهنگ هستند و مردم تاسف و تاثر شدید خود را از وقایع اخیر ابراز داشتند.

رحیمی ادامه داد: این حس مردم حکایت از این دارد که آنان علاقه مند هستند که مسببین این جریانات هر چه سریعتر به کیفر خود برسند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم کردستان خواهان امنیت هستند، گفت: پس از سفر رهبر معظم انقلاب به این استان گروهی خواستند تا کام مردم را با این اقدام تلخ کنند.وی تصریح کرد: تا به حال سابقه نداشته است که کسی در کردستان دست به کاری بزند و او را نتوانند پیدا کنند.

رحیمی اضافه کرد: پس از انقلاب اسلامی امنیت کردستان را فرا گرفت و مردم هم ثمره آن را درک کردند لذا وضعیت کنونی آنان را نگران و ناراحت کرده و مردم اصرار دارند تا ما هر چه سریعتر بتوانیم این بساط را جمع کنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: نیروهای فعال ما نزدیک به هدف هستند و امیدواریم هر چه سریعتر بتوانیم خبر خوبی را به مردم ارائه کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه سمت سرپرستی رحیم مشایی تا چه اندازه با مسئولیت معاون اجرایی رئیس جمهور همپوشانی دارد، تصریح کرد: بنده خبر درستی از ادغام ندارم اما این موضوع که بخشی از مسئولیت معاونت اجرایی به دفتر رئیس جمهور واگذار شده، مسبوق به سابقه است و در گذشته هم اتفاق اتفاده است.

رحیمی در ادامه گفت: در زمان خاتمی معاون اجرایی حذف شد اما در دوران احمدی نژاد به دلیل تراکم کار وی ناچار شد معاون اجرایی را فعال کند.

وی افزود: اکنون به دلیل تغییر شیوه سفرهای استانی، گستردگی کار به اندازه قبل لازم نیست و دولت در صدد است خود را از لحاظ وسعت و پراکندگی و اجرایی کوچک کند و در نهاد هم تعدادی از همکاران ما هستند که باید کارهایشان سریعتر انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی سفرهای استانی دور سوم ادامه داد: رئیس جمهور در سفرهای دور اول علاوه بر مرکز به همه شهرستانها سفر کرد و در سفر دور دوم شهرستانها حذف شدند تا به کارها وسعت بیشتری داده شود اما در دور بعد یکی از عمده ترین مسائلی که پیگیری خواهد شد وعده هایی است که داده شده بود.

رحیمی تصریح کرد: رئیس جمهور براین موضوع اصرار دارد که هیچ کدام از وعده هایی که به مردم داده شده روی زمین نماند و همه اجرایی شود واکنون وعده های سفر اول استانی رو به اتمام است و برخی از آنها به دلیل مطالعات و بررسی ها عقب مانده است مانند سد سازی.

وی اضافه کرد: وعده های سفرهای استانی دور دوم هم اکثرا یا انجام شده یا در حال انجام است. لذا در سفرهای بعدی تمام اهتمام دولت مصروف به پایان کار آن وعده ها خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور درادامه به کم بودن بودجه های عمرانی دولت درسال 88 اشاره کرد و گفت: دولت امسال از بودجه های عمرانی برای جبران کسری بودجه جاری استفاده کرد لذا ما ناگزیریم تا از برنامه های عمرانی کم کنیم به همین علت کارهای عمرانی ما قدری کند شده است اما امیدواریم با اتفاقی که درآینده رخ می دهد و متممی که به مجلس می بریم ضمن جبران کسری بودجه، بودجه های عمرانی را نیز ارتقاء دهیم.

رحیمی افزود: رئیس جمهور معتقد است که در واقع هنوز نفت ملی نشده هرچند که قانونا ملی است اما به معنای واقعی ملی نشده است چرا که ملی آن است که به همه مستحقان برسد و مردم دارای زندگی خوب و مرفه باشند.وی ادامه داد: به این ترتیب باید پول نفت را به زیر ساخت ها ببریم تا زاینده باشد و در بخش دیگری بتوانیم رفاه برای مردم فراهم کنیم به مانند بازنشستگان.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: این موضوعات در کنار طرح تحول اقتصادی که امیدواریم به زودی تصویب شود باعث تحولی بزرگ در جامعه خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: دولت اکنون رقم سنگینی از پول نفت را به یارانه ها اختصاص می دهد لذا اگر نفت ملی شود همه از آن به طور واقعی استفاده خواهند کرد.

رحیمی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا جانشین شما مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز مشخص نیست چه کسی معاون پارلمانی رئیس جمهور می شود و به زودی جانشین بنده مشخص خواهد شد و تمام تلاش ما این است که بتوانیم فرد مناسبی را پیدا کنیم تا با نمایندگان تعامل اساسی داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اگر تعامل میان نمایندگان مجلس و دولت بدون دلخوری وجود داشته باشد بخش عمده ای از کارهای مردم حل می شود و این نیازمند یک تعامل جدی است.

رحیمی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا دولت سخنگو خواهد داشت یا خیر، گفت: بنده تا به حال در این خصوص سئوال نکرده ام و خبر ندارم اما قطعا دولت سخنگو خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این موضوع که قرار است کردان معاون برنامه ریزی رئیس جمهور شود صحت دارد یا خیر تصریح کرد: خبر دقیقی از این موضوع ندارم و ممکن است در آینده خبری به دست آوریم که به اطلاع عموم خواهیم رساند.