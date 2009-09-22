جمعیت هلال احمر عراق خواستار استفاده از تجربیات توانبخشی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یاسین المعموری که در صدر هیئتی از جمعیت هلال احمر عراق به تهران آمده است در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان گفت: ‌استفاده از تجربیات هلال احمر ایران به ویژه در حوزه توانبخشی برای درمان آسیب دیدگان عراقی بسیار مفید خواهد بود.

رئیس جمعیت هلال احمر عراق با اشاره به اینکه مشکلات عراق،‌ ساخته دست بشر است و مشکلات و بلایای طبیعی مانند زمین لرزه در این کشور کمتر وجود دارد، گفت: از کمکهای جمعیت هلال احمر ایران و تجربیات آن در اداره مشکلات استقبال می کنیم.

المعموری همچنین با اشاره به زیارت میلیونها نفر از عتبات عالیات عراق افزود: همکاری هلال احمر دو کشور در عتبات به ویژه در مناسبتهای مذهبی که حضور زائران چشمگیرتر است باعث ارائه خدمات مناسب تری به آنان می شود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با مساعدت وزارت بهداشت عراق، جمعیت هلال احمر ایران بتواند به سهولت تجهیزات دارویی را برای درمانگاههای خود در عراق به ویژه کربلا و نجف وارد این کشور کند.

دکتر سید مسعود خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان هم در این دیدار با اشاره به پشتوانه دانش و نیروی انسانی جمعیت هلال احمر ایران، همکاریهای مشترک با جمعیت هلال احمر عراق و کمک به این کشور را امکانپذیر دانست.

در ادامه این نشست، دبیران کل جمعیت هلال احمر ایران و عراق نیز بر توسعه روابط دو جمعیت تاکید کردند.

به گفته دکتر سید احمد موسوی دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران به زودی هیئتی در جمعیت هلال احمر ایران تشکیل می شود تا درباره گسترش مناسبات دو جمعیت اقدام کند.