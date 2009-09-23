نوابی به خبرنگار مهر گفت: نگارش دو فیلمنامه را شروع کردهام که یکی ملودرام و دیگری کمدی است. تصمیم دارم پس از آماده شدن فیلمنامهها، هر کدام را که بهتر بود انتخاب کنم. من تجربه ساخت فیلم ملودرام و کمدی را دارم و ترجیح میدهم فیلم تازهام فضایی متفاوت و جدید داشته باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود تلاشی که برای ساخت "مسافر زمان 2" کردم و بیشتر از دو مجموعه آپارتمانی ساده وقت و انرژی گرفت از زمان پخش مجموعه راضی نیستم. با این که "مسافر زمان 2" پربینندهترین مجموعه شبکه دو در زمان پخش بود اما آنطور که باید دیده نشد، فعلا ترجیح میدهم اگر شرایط مناسب باشد به سینما برگردم.
کارگردان "قلقلک" گفت: با وجودی که بیشتر کارگردانهای سینما و تلویزیون در حال کارگردانی فیلم تلویزیونی هستند، ترجیح میدهم تا فیلمنامه خوبی در این زمینه به دستم نرسد در این عرصه فعالیت نکنم. سال 77 که ساخت فیلم 90 دقیقهای اینقدر مرسوم نبود کارگردانی این فیلمها را تجربه کردم و این روزها با توجه به شرایط تولید این فیلمها و فیلمنامههای ضعیف راغب نیستم در این بخش کار کنم.
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