137 شکایت و 37 پلمپ اماکن متخلف موادغذایی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سیدرضا ثقلینی ظهر سه شنبه در جلسه ویژه بررسی روند اقدامات انجام پذیرفته در مورد تامین امنیت و سلامت غذایی گفت: این آمار حکایت از افزایش نظارت و برخورد با متخلفان این حوزه بوده است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به 48 فقره پرونده تخلفاتی در مرداد ماه سال ‌جاری که 18 مورد آن منجر به پلمب و تعطیلی واحد صنفی شده است، اظهار داشت: فعالیت واحد حقوقی در مرداد ماه امسال نسبت به چهار ماه ابتدایی سال ‌جاری 50 درصد افزایش داشته است.

ثقلینی همچنین ضمن قدردانی از همکاری مراجع قضایی و انتظامی تصریح کرد: در چند ماه اخیر نقش دادستانی تبریز و نیروی انتظامی در مبارزه با متخلفان امنیت غذایی جامعه چشمگیر بوده است که در این راستا اداره کل دامپزشکی استان با تمام توان در راستای تأمین و ارتقای بهداشت عمومی جامعه به تلاش‌های شبانه‌روزی خود ادامه خواهد داد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به وظایف خطیر این اداره کل در زمینه نظارت بر عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان و بازرسان دامپزشکی در سطح استان فعالیت‌های نظارت و بازرسی خود را در تمام ابعاد گسترش داده و از سالم بودن کلیه فرآورده‌های خام دامی که با نظارت سازمان دامپزشکی عرضه می‌شوند در این استان خبر داد.

وی نظارت بر همه مراکز عرضه گوشت قرمز، مرغ فروشی‌ها، مراکز عرضه ماهی، کشتارگاه‌های دام و طیور و مراکز جمع‌آوری شیر را از جمله مهم‌ترین وظایف اداره کل دامپزشکی در این زمینه برشمرد و گفت: اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با بسیـج امکانات خود در سطـح کلیه شهرستان‌های استان با هرگونه کشتار دام و طیور خارج از کشتارگاه و عرضه غیرمجاز و بدون نظارت دامپزشکی فرآورده‌های خام دامی برخورد و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

وی در این نشست از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه عرضه فرآورده‌های خام دامی غیر مجاز مراتب را در تبریز از طریق شماره تلفن 4439272 و تلفن گویای 4442533 و در شهرستان‌ها به شبکه‌های دامپزشکی اعلام کنند.

یحیی میرزامحمدی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز در این نشست با بیان اینکه سوداگران و متخلفان حوزه امنیت غذایی جامعه در امان نخواهند بود، افزود: افرادی که اسباب تهدید سلامتی و بهداشت غذایی مردم را فراهم سازند در صورت پافشاری بر اعمال خلافشان ضمن پلمپ و تعطیلی اماکن متخلف، باید چوب عدالت به آنان اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید با هیچ توجیهی از اصل حاکمیت قانون عدول کرد، اظهار داشت: رعایت اصول قانونی یکی از پیش شرط‌های حفظ سلامت و بهداشت غذایی در جوامع است که بدون رعایت آن جامعه به فساد کشیده می‌شود.

وی همچنین گسترش آموزش‌های عمومی و افزایش سطح آگاهی‌های مردم درباره فعالیت‌های نظارتی دامپزشکی را از اولویت‌های ادارات کل دامپزشکی عنوان کرد و گفت: برای تحقق اهداف دامپزشکی و تامین حقوق بهداشتی مردم در جامعه باید حرکت‌های جدیدی صورت داد که قطعا فرهنگ‌سازی و اموزش سلامت غذایی در رسانه‌ها و به کارگیری این شیوه‌ها عامل رونق سلامت جامعه و جلب اعتماد شهروندان می‌شود.