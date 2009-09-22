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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۱۳

80 درصد از بیماران تالاسمی کرمان در جنوب استان زندگی می کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز بیماری های خاص کرمان گفت: از مجموع بیماران تالاسمی در کل استان 80 درصد آنها در شهرستانهای جنوبی کرمان زندگی می کنند.

علی شمسی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بیش از هفت هزار بیمار خاص در استان از خدمات مرکز بیماری های خاص استان کرمان بهره مند هستند.

وی با اشاره به وجود هزار و 700 مورد تالاسمی در کرمان افزود: اکثر بیماران خاص استان کرمان را بیماران تالاسمی تشکیل می دهند که 80 درصد آنها در مناطق جنوب استان زندگی می کنند.

وی اضافه کرد: دلیل اصلی افزایش این بیماری در جنوب استان کمبود امکانات پزشکی و ازدواج های فامیلی و عدم توجه به مسائل ژنتیکی است.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته هیچ کنترلی در جنوب استان صورت نمی گرفت و آمار ژن نهفته تالاسمی "MINOR" در منطقه افزایش داشته است.

شمسی نیا تصریح کرد: با آزمایشگاه ژنتیک پیشرفته ای که در خیریه ثامن الحجج راه اندازی شده و اقدامات علوم پزشکی در این زمینه به راحتی از بیماری پیشگیری می شود و آمار مبتلایان به این بیماری در حال کنترل است.

وی با اشاره به حمایتهای درمانی مرکز بیماری های خاص کرمان مهمترین مشکل بیماران تالاسمی در کرمان را اشتغال و تامین مسکن اعلام کرد.

وی خواستار فرهنگ سازی در جنوب استان کرمان در خصوص انجام آزمایشهای ژنتیک قبل از ازدواج شد.

کد مطلب 951032

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