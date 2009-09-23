به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، مسئول برگزاری نمایشگاه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از سه هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است، اظهار داشت: کتابهای کودکان، ادبیان داستانی، رمان، مرجع، مذهبی، مهدویت و روانشناسی در این نمایشگاه عرضه شده است.
شایا تجلی با بیان اینکه تنها 600 عنوان کتاب از انتشارات آستان قدسرضوی در این نمایشگاه عرضه شده است، تصریح کرد: مجموعه کتابهایی از انتشارات دارالحدیث، مشعر، آلطاها، القمر، لاهوتیان، سوره مهر، سوره، خوان ادبیات، کانون، نیستان، نهاد رهبری و قدیانی در این نمایشگاه در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
وی بیان کرد: کتابهای دا و خاکهای نرم کوشک به عنوان پرفروشترین کتابهای دفاعمقدس در این نمایشگاه عرضه شده است.
تجلی با اعلام اینکه در این دوره از نمایشگاه در قائمشهر 12عنوان کتاب دو زبانه ارائه شده است، گفت: این کتابها از 10 تا 50درصد تخفیف برای خریداران برخوردار هستند.
به گفته وی این نمایشگاه در شهرهای بابل، نوشهر، فریدونکنار و بابلسر گشایش یافته و در ساری و آمل نیز به زودی افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه علاوه بر نمایشگاههای درون شهری این نمایشگاهها در روستاهای شهرستانهای استان مازندران نیز برگزار میشود، افزود: در هر شهری که این نمایشگاه برگزار میشود تا 10 روستای این شهرها نیز نمایشگاه فوق به صورت همزمان برگزار میشود.
تجلی یادآور شد: این نمایشگاه در 50 روستای شهرستان قائمشهر نیز با همکاری شوراهای اسلامی روستایی برگزار میشود.
نخستین نمایشگاه شبانهروزی کتاب مازندران با همکاری شهرداری، شورای شهر قائمشهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قائمشهر به مدت یک ماه در پارک شهرداری سابق این شهر برگزار میشود.
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