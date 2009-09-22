صرفه جویی 9.7 میلیارد تومانی نیروگاه مسجد سلیمان در مصرف سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مشیری مجری سد و نیروگاه مسجد سلیمان با بیان مطلب فوق گفت: نیروگاه دوهزار مگاواتی مسجدسلیمان از ابتدای فروردین تا پایان تیر ماه سال جاری ؛ 523 هزار و 600 مگاوات ساعت برق تولید نموده است و از آنجایی که در این نیروگاه آبی برای تولید برق از سوخت های فسیلی استفاده نمی شود صرفه جویی حاصل از عدم مصرف سوخت در این نیروگاه طی 4 ماه گذشته معادل 9 میلیارد و 700 میلون تومان شده است .

مشیری افزود : برق تولید شده توسط یک نیروگاه برق آبی همچون نیروگاه سد مسجد سلیمان به واسطه عدم استفاده از سوخت‌های فسیلی و نیز امکان ورود و خروج سریع نیروگاه به شبکه برق سراسری کشور دارای ارزش های اقتصادی و زیست محیطی بسیار بالائی است.

مجری سد و نیروگاه مسجد سلیمان با اشاره به منافع منطقه ای و ملی سد مسجد سلیمان افزود : احداث سد مسجدسلیمان ضمن تولید برق برای کشور ثمرات فراوان دیگری نیز داشته که از جمله آنها می‌توان به تنظیم آب برای پایین دست و نیز رفع مشکل کیفیت پایین آب شرب شهر مسجدسلیمان اشاره کرد که به نوبه خود دارای ارزش اقتصادی فراوانی هستند.

میزان انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاه مسجد سلیمان از ابتدای بهره برداری از نخستین واحدهای آن در آذرماه 1381 تا پایان تیرماه گذشته به 21 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

سد و نیروگاه مسجد سلیمان در استان خوزستان و در 25 کیلومتری شمال شرقی شهرستان مسجد سلیمان بر روی رودخانه کارون ساخته شده است. ارتفاع این سد 177 متر است که هم اکنون بلند ترین سد خاکی کشورنیز محسوب می شود.

نیروگاه مسجد سلیمان که در کنار این سد ساخته شده است با استفاده ازآب ذخیره شده در دریاچه این سد به تولید برق می پردازد.