ثبت خاطرات جنگ تحمیلی به عنوان میراث معنوی ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از موزه تازه تاسیس دفاع مقدس افزود: با تلاش دست اندرکاران حوزه ثبت، خاطرات و مکان رویدادهای مختلف مربوط به سالهای دفاع مقدس در آذربایجان شرقی به عنوان میراث معنوی به ثبت می رسد.

وی با بیان اینکه بسیاری از رویدادهای ارزشمند دوران دفاع مقدس از مدالهای افتخار انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: خاطرات بارز و شاخص جنگ تحمیلی باید برای همیشه در حافظه تاریخ ماندگار شده و به دست آیندگان برسد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خاطرات و یادگارهای جنگ تحمیلی را از مهمترین نمونه های میراث معنوی تمام مردم ایران دانست و افزود: ما میراث دار رشادت دلاور مردان و شیر زنانی هستیم که سالها در مقابل ظلم و جور ایستادند و از ذره ذره خاک کشور با جان خویش محافظت کردند.

به گفته وی 31 شهریور ماه باید برای همه نشانه یاد کردن از دلاورانی باشد که امروزمان را مدیون دیروز آنان هستیم.

محمدی افزود: گرامیداشت هفته دفاع مقدس نشانه احترام و قدر شناسی نسبت به کسانی است که بهترین سالهای عمر خود را برای هدف والاتری که حفظ میهن و دور کردن دست دشمن از خاک آن بود، گذراندند و شایسته است امروز به احترام این بزرگان سر تعظیم فرود آوریم.

عضو هیئت امنای موزه شهدای آذربایجان شرقی در پایان با گرامیداشت مجدد هفته دفاع مقدس، یاد تمام دلاوران هشت سال جنگ تحمیلی از جمله سرداران رشید آذربایجان، همچون شهیدان باکری، شهید تجلایی، شهید شفیع زاده، شهید کسایی، شهید یاغچیان و سایر شهدای کشور را گرامیداشت.