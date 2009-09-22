به گزارش خبرنگار مهر، رفیعی را در امر قضاوت این دیدار رسول فروغی و محسن فریمانی همراهی می کنند. همچنین قضاوت مسابقه ابومسلم مشهد - استقلال تهران برعهده یداله جهانبازی است که با کمک علیرضا کهوری و بابک داوری این مسابقه را سوت می زند.
- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 2/7/88
* ابومسلم مشهد - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
داور: یدالله جهانبازی، کمکها: علیرضا کهوری و بابک داوری، داورچهارم: محمدرضا اکبریان
ناظر: مسعود فلاح
* پاس همدان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه قدس همدان
داور: هدایت ممبینی، کمکها: کیانوش داودزاده و مجید ویشگاهی، داورچهارم: مرداس جابری
ناظر: فریدون اصفهانیان
جمعه - 3/7/88
* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: بهرام تقوی و مهدی عالیقدر، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: زاهد بحرینی
* استیل آذین تهران - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: بابک وسیله بر، کمکها: حسین خانبان و حمید غمزه، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: سیامک بخشی
* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: تورج حق وردی، کمکها: داود رفعتی و محبت رضایی تبار، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: حسین عسگری
* سپاهان اصفهان - صبای قم، ساعت 17:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: رحیم مهرپیشه، کمکها: مسعود فرحنیا و حسین طالقانی، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی
ناظر: محمد تولایی
* مس کرمان - راه آهن شهرری، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: البرز حاجیپور، کمکها: سعید علینژادیان و سجاد طوری، داورچهارم: عباس نام بخش
ناظر: عبدالله باعزم
* استقلال اهواز - شاهین بوشهر، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: غلامرضا جباری، کمکها: غلام آموزگار و علی موغلی، داورچهارم: رسول احمدی
ناظر: محمدعلی فروغی
* پرسپولیس - پیکان قزوین، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محمود رفیعی، کمکها: رسول فروغی و محسن فریمانی، داورچهارم: مهدی سیدعلی
ناظر: سعید بطحایی
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