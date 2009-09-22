به گزارش خبرنگار مهر، رفیعی را در امر قضاوت این دیدار رسول فروغی و محسن فریمانی همراهی می کنند. همچنین قضاوت مسابقه ابومسلم مشهد - استقلال تهران برعهده یداله جهانبازی است که با کمک علیرضا کهوری و بابک داوری این مسابقه را سوت می زند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 2/7/88

* ابومسلم مشهد - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و بابک داوری، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

ناظر: مسعود فلاح

* پاس همدان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه قدس همدان

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: کیانوش داودزاده و مجید ویشگاهی، داورچهارم: مرداس جابری

ناظر: فریدون اصفهانیان

جمعه - 3/7/88

* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: بهرام تقوی و مهدی عالیقدر، داورچهارم: اشکان خورشیدی

ناظر: زاهد بحرینی

* استیل آذین تهران - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: بابک وسیله بر، کمک‌ها: حسین خانبان و حمید غمزه، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: سیامک بخشی

* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: داود رفعتی و محبت رضایی تبار، داورچهارم: ایرج ساعدی

ناظر: حسین عسگری



* سپاهان اصفهان - صبای قم، ساعت 17:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: مسعود فرح‌نیا و حسین طالقانی، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی

ناظر: محمد تولایی

* مس کرمان - راه آهن شهرری، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: سعید علی‌نژادیان و سجاد طوری، داورچهارم: عباس نام بخش

ناظر: عبدالله باعزم

* استقلال اهواز - شاهین بوشهر، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: غلام آموزگار و علی موغلی، داورچهارم: رسول احمدی

ناظر: محمدعلی فروغی

* پرسپولیس - پیکان قزوین، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: رسول فروغی و محسن فریمانی، داورچهارم: مهدی سیدعلی

ناظر: سعید بطحایی