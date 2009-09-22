"یونان باستان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مشهورترین تمدنهای گمشده جهان تمدن یونان باستان است، دربارۀ این تمدن بیشترین اسناد و مدارک موجود است. شاید این موضوع برای کسانی که عکسها یا تصویرهای ویرانههای یونان را دیدهاند و بهویژه کسانی که به یونان سفر کرده و بقایای سازههای باستانی بیشمار آن را از نزدیک مشاهده کردهاند تعجبآور نباشد.
از جمله پرطرفدارترین آنها عبارتند از: بازماندههای پارتنون باشکوه و دیگر معابد روی آکروپولیس (تپة مرکزی آتن)، تئاتر بزرگ اپیداوروس و معبد آپولون. اینها و دیگر بازماندههای یک فرهنگ از دست رفته، که سنگهای ترک خوردهشان در زیر آفتاب گرم مدیترانهای آرام و خاموش روی هم تلنبار شدهاند، انگار که گردشگران را به خود فرا میخوانند. انگار که میگویند مدتها پیش درست در همین محل مردمی زندگی میکردند که درست مانند مردمان امروزی عشق میورزیدند و رویاها در سر داشتند.
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