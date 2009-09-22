خودداری اسرائیل از تحویل پیکر 300 شهید فلسطینی/ اسارت 20 ساله 6 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "عبدالناصر فروانة" رئیس اداره آمار وزارت اسرای فلسطینی با اشاره به اسارت بیست ساله این 6 اسیر، افزود: همچنان 8200 خانواده فلسطینی چشم انتظار آزادی فرزندان خود از زندان های رژیم اشغالگر قدس هستند.

وی افزود: از طرفی 300 خانواده دیگر در پی تحویل اجساد شهدای خود از رژیم صهیونیستی هستند.

رئیس اداره آمار وزارت اسرای فلسطینی تاکید کرد: اجساد این شهدا سال هاست که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دارد و از تحویل دادن آنان خودداری می کند.

وی با اشاره وضعیت 6 اسیر فلسطینی مورد اشاره که در نوار غزه بازداشت شده اند، افزود: آنان از سپتامبر سال 1990 تاکنون (قریب به بیست سال) در زندان های اسرائیلی بسر می برند.