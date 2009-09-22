۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

وزرات اسرای فلسطین اعلام کرد:

خودداری اسرائیل از تحویل پیکر 300 شهید فلسطینی/ اسارت 20 ساله 6 نفر

رئیس اداره آمار در وزارت اسرای فلسطین از اسارت بیست ساله 6 فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر قدس و چشم انتظاری خانواده های آنان برای بازگشت شان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "عبدالناصر فروانة" رئیس اداره آمار وزارت اسرای فلسطینی با اشاره به اسارت بیست ساله این 6 اسیر، افزود: همچنان 8200 خانواده فلسطینی چشم انتظار آزادی فرزندان خود از زندان های رژیم اشغالگر قدس هستند.

وی افزود: از طرفی 300 خانواده دیگر در پی تحویل اجساد شهدای خود از رژیم صهیونیستی هستند.

رئیس اداره آمار وزارت اسرای فلسطینی تاکید کرد: اجساد این شهدا سال هاست که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دارد و از تحویل دادن آنان خودداری می کند.

وی با اشاره وضعیت 6 اسیر فلسطینی مورد اشاره که در نوار غزه بازداشت شده اند، افزود: آنان از سپتامبر سال 1990 تاکنون (قریب به بیست سال) در زندان های اسرائیلی بسر می برند.

